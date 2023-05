Karol III koronowany na króla Wielkiej Brytanii  

Korona św. Edwarda jest używana tylko podczas koronacji. To jedyny raz w życiu, kiedy monarcha ją nosi.

Nowo koronowany król Wielkiej Brytanii Karol III został intronizowany oraz przyjął przysięgę wierności od arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego oraz następcy tronu, księcia Williama.

Camilla została koronowana pochodzącą z 1911 r. koroną Marii Teck i był to pierwszy przypadek od prawie 300 lat, by małżonka monarchy użyła już istniejącej korony, a nie specjalnie wykonanej na tę okazję, choć została ona nieco zmodyfikowana.

Welby wezwał natomiast zgromadzonych w świątyni oraz oglądających transmisję, by dołączyli się do tej przysięgi, mówiąc: "Przysięgam, że dochowam wierności Waszej Królewskiej Mości oraz Waszym dziedzicom i następcom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg".

Wcześniej Karol III został zaprezentowany zgromadzonym w Opactwie Westminsterskim przez prowadzącego nabożeństwo koronacyjne arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego jako "niekwestionowany król" Wielkiej Brytanii.

To pierwszy przypadek w historii koronacji, by w tej roli wystąpiły także osoby świeckie i kobiety. Wszyscy zwrócili się do zgromadzonych z pytaniem, czy gotowi są okazać królowi hołd i gotowość do służby, na co ci odpowiedzieli "Boże, chroń króla Karola".

Brytyjski premier Rishi Sunak, który jest praktykującym hinduistą, odczytał podczas odbywającego się w Opactwie Westminsterskim w Londynie nabożeństwa koronacyjnego Karola III fragment Nowego Testamentu.

Odczytany przez Sunaka fragment pochodzi z Listu do Kolosan i zawiera m.in. słowa: "On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie".

Podczas wszystkich tego typu uroczystości brytyjscy premierzy czytają w fragmenty z Biblii, jest to jednak pierwszy przypadek, by robił to szef rządu innego wyznania niż chrześcijańskie.

Pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham było ostatnim sobotnim punktem programu koronacji Karola III i królowej Camilli.