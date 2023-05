Święci Męczennicy, módlcie się za nami!  

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca do modlitwy o pokój za wstawiennictwem 21 koptyjskich męczenników, ściętych na plaży w Libii. Ojciec Święty Franciszek postanowił włączyć ich do grona świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego.

21 mężczyzn w pomarańczowych kombinezonach. Za nimi zamaskowani, ubrani na czarno terroryści z tzw. Państwa Islamskiego. Nagranie z egzekucji, za którą stali ekstremiści, obiegło cały świat. Krew przelana na libijskim wybrzeżu stała się jednym z symboli współczesnego męczeństwa chrześcijan.

W 2015 roku koptyjski papież uznał męczenników za świętych. Wpisanie ich do Martyrologium Rzymskiego, czyli spisu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, ogłosił teraz Ojciec Święty Franciszek. O decyzji poinformował w trakcie wizyty prawosławnego patriarchy Tawadrosa II w Watykanie.

Wpisuje się ona w realizowany także przez poprzednich papieży „ekumenizm krwi”. Takiego określenia używa Franciszek. Wcześniej po podobny zwrot sięgnął Paweł VI. Pojęcie „ekumenizmu męczenników” pojawiło się podczas kanonizacji męczenników z Ugandy w 1964 roku. Promotorem takich działań był również św. Jan Paweł II.

„Nasze Siostry i nasi Bracia, którzy oddają życie za Chrystusa, orędują za jednością wszystkich chrześcijan” – mówi ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wykładowca UKSW zaznacza, że „świadectwo 21 męczenników zamordowanych na libijskiej plaży jest darem dla wszystkich chrześcijan, bez wyjątku”. „Nie bójmy się przywoływać ich wstawiennictwa w naszych modlitwach. Zwłaszcza, gdy prosimy Boga o pokój” – podkreśla ks. prof. Cisło.

Dyrektor sekcji polskiej PKWP określił Egipt „Matką Męczenników”. „Od 258 r. tamtejsi chrześcijanie mają swój kalendarz, bo tylu wierzących oddawało życie za wierność Chrystusowi” – mówi. Wykładowca UKSW docenia działania podjęte przez Tawadrosa II na rzecz jedności chrześcijan.

„Dane są takie, że w Egipcie jest ok. 300 tys. Koptów katolickich i od 8 do 15 mln prawosławnych. Po Arabskiej Wiośnie bardzo zbliżyli się do siebie. Wcześniej relacje między nimi były bardzo napięte. Do tego stopnia, że w ogóle się nie odwiedzali, nie spotykali ze sobą” – wyjaśnia ks. prof. Cisło. Tawadros II – jak mówi – „jest bardzo otwarty na katolików, m.in. przez to, że pracował z katolickimi siostrami opiekującymi się niewidomymi”.

„Do tego stopnia zmieniła się relacja między Koptami katolickimi i prawosławnymi, że podczas konsekracji katolickiego kościoła koptyjskiego w Sharm el Sheikh prawosławny biskup czytał Ewangelię. Wcześniej było to nie do pomyślenia. W wieczór poprzedzający konsekrację miało miejsce spotkanie księży i biskupów, prawosławnych i katolickich, w którym miałem okazję brać udział” – tłumaczy dyrektor sekcji polskiej PKWP.

Ks. prof. Cisło wskazuje na działania humanitarne podejmowane przez Papieskie Stowarzyszenie na rzecz chrześcijan z Egiptu. „Pomagamy utrzymać szkoły, parafie, dzieła pomocy humanitarnej”. Przypomina też, że w Polsce – na zaproszenie PKWP – przebywał bp Kyrillos Kamal William Samaan z katolickiego Kościoła koptyjskiego.