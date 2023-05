Abp Szewczuk: chcemy zwyciężyć nad wojną, nienawiścią, kolonializmem  

Abp Szewczuk wskazał, iż „tak jak osoba rozumie swoją przeszłość, tak też buduje swoją przyszłość”, co w szczególny sposób dotyczy jego zdaniem Ukrainy. Obchodzone tam w minionym tygodniu 8 i 9 maja okazje: rocznica zakończenia II wojny światowej oraz Dzień Europy, przypominają o wyborach ojczyzny hierarchy dokonywanych już od czasów wielkiego księcia Włodzimierza oraz chrztu Rusi. Przez ponad tysiąc lat od tamtych wydarzeń, budowaliśmy swoją tożsamość na położonych wówczas fundamentach – zaznaczył zwierzchnik miejscowych grekokatolików.

Abp Szewczuk: Ukraina walczy o zwycięstwo nad wojną samą w sobie, módlmy się więc za nią

„Ukraina wraca [obecnie] jako pełnoprawny członek europejskiej rodziny narodów, wnosząc tam swoje doświadczenie bojów o godność i wolność, swoje doświadczenie cierpienia, ale także doświadczenie modlitwy oraz walki o pokój i pojednanie. Nie chcemy tylko wygrać w tej wojnie z rosyjskim agresorem, chcemy zwyciężyć samą wojnę, owego ducha nienawiści, ducha współczesnego kolonializmu w Europie, który Rosja próbuje na nowo zaszczepić na naszej miłującej wolność ziemi. Chcemy budować europejską przyszłość zarówno na Ukrainie, jak i wspólnie z innymi narodami – budować przyszłość naszego kontynentu na zasadach chrześcijańskich. Chcemy wnieść marzenia oraz nadzieje Ukrainy do ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego – wskazywał abp Szewczuk. – Tradycyjnie w naszym Kościele maj jest miesiącem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Prosimy naszą Matkę Niebieską o wstawiennictwo za narodem ukraińskim. W tę niedzielę obchodziliśmy Dzień Matki. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim matkom z tej okazji i schylić głowę przed każdą ukraińską matką, która cierpi oraz odczuwa ból z powodu zranionego na wojnie macierzyństwa. Ale chciałbym też zaprosić wszystkich do modlitwy – modlitwy do Bogurodzicy. W szczególności do codziennego różańca, który [o 20] wg czasu kijowskiego przeżywamy wspólnie każdego dnia.“