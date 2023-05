W sobotę 13 maja odbyła się pielgrzymka ukraińskich wojskowych i weteranów wojennych do Ogólnoukraińskiego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie. Wśród pielgrzymów znaleźli się także krewni obrońców Ukrainy oraz rodziny poległych żołnierzy. Głównym organizatorem wydarzenia był ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej bp Paweł Gonczaruk.

Zgromadzeni w berdyczowskim sanktuarium pielgrzymi szczególnie modlili się o ustanie wojny. „Pokładamy całą naszą nadzieję w Panu i modlimy się za tych, którzy odpowiadając na Jego wezwanie do miłości bliźniego i Ojczyzny, robią wszystko dla ich obrony” – podkreślił bp Paweł Gonczaruk. „Gromadzimy się przy Matce Bożej, stajemy z Nią pod krzyżem i prosimy o wstawiennictwo za naszą Ojczyznę” – dodał.

Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była Msza Święta, której przewodniczył bp Paweł Gonczaruk, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Wojskowego Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy. We Mszy uczestniczył również kapłan Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, kapelan wojskowy ks. Iwan Cykulak.

W kazaniu bp Gonczaruk wezwał wiernych do stałej i nieustającej modlitwy za braci i siostry, którzy bronią Ukrainy. „Wojna to nie tylko ostrzały, wojna toczy się również na poziomie duchowym. Nasi bracia i siostry, którzy dzisiaj bronią naszej Ojczyzny na froncie, bardzo często opowiadają o konkretnych sytuacjach, o tym, jak Pan ich uratował i zachował” – podkreślił ordynariusz charkowsko-zaporoski. Zaznaczył, że ci, którzy się modlą za Ukrainę i jej obrońców, nie mogą „opuszczać swoich pozycji”. „Modlitwa to zaproszenie Boga. Uzbrojeni w Bożą Miłość i Boże Słowo, idźmy i służmy, każdy na swoim miejscu, na swojej pozycji, oświeceni wiarą, nadzieją i miłością” – powiedział hierarcha.

W słowie końcowym kustosz Sanktuarium w Berdyczowie o. Witalij Kozak OCD wyraził nadzieję, by przyszłoroczna pielgrzymka wojskowych i weteranów odbędzie się po zwycięstwie w wojnie, gdy na Ukrainie zapanuje sprawiedliwy pokój.

Pomysł zorganizowania pielgrzymki do Ogólnoukraińskiego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie powstał dwa lata temu, jednak w zeszłym roku spotkanie się nie odbyło się z powodu prowadzonych na pełną skalę działań wojennych.

W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Berdyczów był trzecim sanktuarium po Jasnej Górze i Ostrej Bramie. Obecnie na mocy decyzji ukraińskiego Episkopatu jest pierwszym, narodowym sanktuarium Ukrainy.