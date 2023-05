Oczekuję, że sojusznicy dojdą do porozumienia w sprawie wieloletniego programu, mającego na celu pomoc Ukrainie w osiągnięciu standardów wojskowych NATO - powiedział w zdalnej wypowiedzi dla uczestników konferencji Szczyt Demokracji w Kopenhadze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Szef NATO wyraził nadzieję, że sojusznicy "będą pracować nad tym, jak pomóc Ukrainie w przejściu ze standardów ery sowieckiej, doktryn i sprzętu, do standardów, doktryn i sprzętu NATO oraz osiągnięciu całkowitej interoperacyjności z NATO". Do porozumienia w tej sprawie może dojść podczas nadchodzącego szczytu organizacji, który odbędzie się w Wilnie w lipcu br.

"Dokonanie tego pomoże także Ukrainie w uczynieniu kroku w stronę członkostwa w NATO" - dodał Stoltenberg. Kijów, otrzymujący zaawansowaną broń z Zachodu, który wspiera jej walkę z Rosją, dąży obecnie do ewentualnego członkostwa w NATO w przyszłości.

Sekretarz generalny Sojuszu przypomniał, że planuje opuścić stanowisko, kiedy w październiku zakończy się jego kadencja.

"Jasno powiedziałem, że nie mam innych planów niż odejście jesienią. Spędzę na tym stanowisku niemal dwa razy więcej czasu niż pierwotnie planowałem. I to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat" - podkreślił Stoltenberg.