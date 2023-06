Mecz z Niemcami w cieniu pożegnania z kadrą Błaszczykowskiego  

37-letni pomocnik, który wiosną wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, po raz 109. założy koszulkę z orłem na piersi. W historii polskiego futbolu więcej meczów w kadrze zaliczył tylko Robert Lewandowski - 140.

Jeszcze niedawno trener Fernando Santos zapowiadał, że Błaszczykowski zagra prawdopodobnie 16 minut, bo taki numer nosił na koszulce w kadrze. To jednak nie jest przesądzone.

"Decyzja należy do Kuby. On jest wielkim profesjonalistą. Długość jego występu zależy od tego, jak się będzie czuć" - przyznał w czwartek Santos.

Jak dodał, Błaszczykowski na pewno zagra z opaską kapitana.

Dla Santosa kluczowe w czerwcu jest spotkanie w Kiszyniowie z Mołdawią 20 czerwca w eliminacjach Euro 2024. Obiecał jednak, że w piątek nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

"Czeka nas trudny sprawdzian przeciw silnej drużynie niemieckiej i mam nadzieję, że będzie to dobre spotkanie w naszym wykonaniu, ale też, że pomoże nam być lepszą drużyną w przyszłości. Zrobimy wszystko, by wygrać. Oczywiście to mecz wyjątkowy, bo będzie wyrazem podziękowania i oddania szacunku Kubie" - powiedział Santos.

Niemcy, jako gospodarze Euro 2024, nie muszą grać w eliminacjach, więc wykorzystują czerwiec na towarzyskie spotkania. W poniedziałek zremisowali w Bremie z Ukrainą 3:3, a cztery dni po meczu w Warszawie podejmą w Gelsenkirchen Kolumbię.

"Polska jest silną drużyną, która używa automatyzmów w swojej grze, bardzo skutecznych. Zastanawialiśmy się wcześniej, z kim chcemy grać. Spośród kandydatów wybraliśmy m.in. Polskę, bo zawsze stanowi dla nas wyzwanie" - podkreślił trener gości Hansi Flick.

Dotychczasowy bilans Polski w rywalizacji z Niemcami to zaledwie jedno zwycięstwo, siedem remisów i 13 porażek.

Właśnie na PGE Narodowym biało-czerwoni jedyny raz wygrali z tym rywalem - w październiku 2014 roku 2:0 w kwalifikacjach Euro 2016. W rewanżu we wrześniu 2015 we Frankfurcie ówcześni mistrzowie świata byli już lepsi - zwyciężyli 3:1.

Później obie jedenastki zagrały jeszcze tylko raz - w czerwcu 2016 w fazie grupowej mistrzostw Europy we Francji było 0:0.