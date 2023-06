Tunel w Świnoujściu łączący wyspy Wolin i Uznam - oficjalnie otwarty  

Tunel pod Świną połączył wyspy Uznam i Wolin. Dotychczas dostanie się do kurortu wymagało przeprawiania się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Przejazd tunelem o długości blisko 1,5 km trwa ok. 2 minut. Pierwsi kierowcy pojadą nową przeprawą wieczorem. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h; przestrzeganie przepisów będzie sprawdzane przez odcinkowy pomiar prędkości.

"Dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 r. to dzień historyczny, kiedy nasze wyspy Uznam i Wolin w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski" - powiedział w piątek prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Wicepremier Jarosław Kaczyński nawiązał natomiast do słów ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. "Polska racja stanu to jedność naszego państwa, jego siła, jego sprawność, jego gotowość do wykonywania wszelkich zadań. Jego gotowość do kierowania tym wielkim i ważnym, decydującym dla naszej przyszłości procesem doganiania przez Polaków, przez nasz naród poziomu życia, poziomu gospodarczego, kulturalnego tych wszystkich, którzy mieli na zachodzie Europy więcej historycznego szczęścia niż my" - mówił.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że to "kończy etap marzeń, a przenosi w realną, bezpieczną, od dawna wyczekiwaną rzeczywistość". "Wszędzie tam, gdzie samorząd chce współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości, te zadania się udają. Bez względu na poglądy samorządów, mimo trudności i kłopotów, te zadania się udają" - powiedział.

"Mamy ambicje i te ambicje realizujemy; w części one są już zrealizowane" - dodał Adamczyk. "Teraz czas na zachodnią obwodnicę Szczecina (...) To musi zostać wykonane" - stwierdził. I podkreślił, że "to jest nasz obowiązek wobec Polski, to jest nasz obowiązek wobec polskiej gospodarki, wobec tych, którzy oczekują od nas wykonania zadań na najwyższym poziomie".

Prezes firmy Gulermak Bulent Ozdemir przyznał, była to trudna technicznie budowa. Wyjaśnił, że ze względu na warstwy geologiczne, konieczne było kilkukrotne zatrzymywanie tarczy maszyny drążącej na kilka tygodni. Ryzykowne było także mrożenie gruntu, które umożliwiło wykop pod wyjścia ewakuacyjne. "Wykonaliśmy ten tunel w trakcie pandemii Covid-19 i wojny. Warunki rynkowe były naprawdę bardzo trudne" - wskazał.

W tunelu powstała jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Na całej długości jest zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h, a jego przestrzegania będzie pilnował system odcinkowego pomiaru prędkości.

Po otwarciu tunelu kierowcy na rondzie w rejonie osiedla Łunowo łączącym DK93 i DK3 będą musieli zjechać na DK3, a nie tak jak wcześniej na DK93 w kierunku przeprawy Karsibór. Po około 6 kilometrach dojadą do ronda na wjeździe do tunelu (ulice Duńska i Fińska). Na tym odcinku powstaje droga ekspresowa S3, w wielu miejscach są tymczasowe organizacje ruchu i trzeba zachować szczególną uwagę. Od strony wyspy Uznam wylot z tunelu znajduje się na ulicy Karsiborskiej.

Łączna szacunkowa długość inwestycji to 3,2 tys. m, a długość tunelu drążonego maszyną TBM to 1483,80 m. Maksymalne zagłębienie tunelu to 37,5 m pod powierzchnią terenu i 11 m pod dnem Świny.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gulermak. Koszt budowy przekroczył 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dołożyło z własnego budżetu.

Zachodnia obwodnica Szczecina będzie miała blisko 50 km, a w jej ciągu zaplanowano 5-km tunel pod Odrą. Będzie to drugi, obok zbudowanego pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce. 30 listopada 2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury zawarto umowy na prace projektowe dla dwóch odcinków nowej trasy, która omija aglomerację szczecińską od zachodu i północy.