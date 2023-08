XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu  

Podczas sesji plenarnej „Scenariusze dla bezpiecznego świata” uczestnicy przedstawią swoje wizje rozwoju globalnej sytuacji bezpieczeństwa w perspektywach krótko i długoterminowej. W sesji wezmą udział wybitne osobowości z obszaru wojskowości i bezpieczeństwa, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Udział w panelu zapowiedzieli: gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; Vincenzo Camporini z Instytutu Stosunków Międzynarodowych, były Szef Sztabu Generalnego Włoskiej Armii; Kimberly Kagan z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Tomasz Siemoniak, poseł na Sejm RP oraz Robert Spalding, amerykański generał w stanie spoczynku, ekspert z zakresu relacji USA-Chiny.

W programie tegorocznej konferencji w Karpaczu znajdzie się także panel pod tytułem: „Demokracja XXI wieku. Pytanie o wartości i efektywność”. Żyjemy w czasach fundamentalnych zmian kształtujących oblicze nowej epoki. Rozpętanie przez Rosję wojny na pełną skalę w Ukrainie, pandemia COVID-19, wzrost nacjonalizmów i coraz powszechniejsze zwątpienie w ideał zglobalizowanego świata to tylko niektóre z wydarzeń pokazujących, że świat się zmienia, zmienia się radykalnie i bezpowrotnie. Czy demokracja liberalna jest adekwatną odpowiedzią na zachodzące zmiany? Czy jest ona w stanie zapewnić gospodarcza efektywność i bezpieczeństwo? Czy promowane przez nią wartości pozostają nadal aktualne? Czy XXI wiek wymaga korekty demokratycznych modeli, które odziedziczyliśmy z poprzedniego stulecia? W spotkaniu wezmą udział m.in.: Marcin Święcicki, przewodniczący, Forum Ruchu Europejskiego, prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; Kira Rudyk, deputowana, Rada Najwyższa Ukrainy oraz Douglas Heye, amerykański dziennikarz, ekspert ds. komunikacji.

Wojna w Ukrainie jest okazją do przemyślenia idei europejskiej, zarówno jak i jej ram instytucjonalnych. Wojna nadała nowy sens zjednoczonej Europie jako wspólnocie wartości w obronie których stoi teraz Ukraina. To ona może Europejczykom i Europejkom dać namiastkę poczucia wspólnoty wobec tego, co Europie obce, tego, co europejskich wartości nie uznaje, co Europie zagraża. Na czym więc stoimy w perspektywie historycznej? I jak trwająca wojna oraz jej skutki mogą zmienić Europę. Podczas panelu „W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy dla Europy?” odbędzie się dyskusja dotycząca możliwości znalezienia uniwersalnych wartości, które podzielają społeczeństwa UE i Ukrainy, które mogą stać się bazą dla budowy wspólnej przyszłości po zakończeniu agresji rosyjskiej. Udział w panelu zapowiedzieli: Jewhen Mahda, Instytut Polityki Światowej, Ukraina; Emanuele Loperfido, deputowany do woskiej Izby Deputowanych; Oleksandr Merezhko, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy; Grzegorz Motyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Frédéric Petit, deputowany, do francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

W programie tegorocznej edycji konferencji znajdzie się także panel pod tytułem: „Wyzwania demograficzne Europy”. Populacja Europy maleje z roku na rok, a średni wiek Europejczyków od 1960 r. wzrósł o 10 lat. Udział Europy w ludności świata jest obecnie na najniższym poziomie w historii. Aby odwrócić te negatywne trendy demograficzne konieczne jest wprowadzenie kompleksowych zmian m.in. w obszarze polityki gospodarczej czy społecznej. W ostatnim czasie coraz ważniejszą rolę odgrywają ruchy migracyjne – wobec wojny w Ukrainie sytuacja demograficzna w europejskich krajach przyjmujących uchodźców wojennych może ulec zmianie. Czy uda się odwrócić negatywne trendy? W dyskusji wezmą udział m.in.: Inga Masiulaitytė-Šukevič, zastępczyni dyrektora Generalnego, Statistics Lithuania, Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR PORTAL PPK, Jean-Yves Leconte, senator Republiki Francuskiej, wiceminister Barbara Socha z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia, Diego Ramiro Fariñas, dyrektor Instytutu Ekonomii, Geografii i Demografii, hiszpańskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych (CSIC) oraz Árpád Mészáros, wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp (KINCS) z Węgier.

Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy. Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej. Podczas panelu „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”, który odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, paneliści będą zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym, czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata. Udział w panelu zapowiedzieli: Teresa Czerwińska, Europejski Bank Inwestycyjny; Edwin Bendyk, Fundacja Batorego; Mihnea Claudiu Drumea, Kancelaria Premiera Rumunii; Galyna Janchenko, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, sekretarz Rady Inwestycyjna ds. odbudowy Ukrainy; Robert Kirchner, niemiecka grupa doradcza przy rządzie Ukrainy.

