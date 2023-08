Twórca aplikacji Matthew Sanders w wypowiedzi opublikowanej przez "Catholic Herald" stwierdził, że Magisterium AI tym różni się od popularnego ChatGPT, że została "wyszkolona" z użyciem prywatnej bazy danych zawierającej wyłącznie dokumenty kościelne. Zmiejsza to ryzyko tzw. halucynacji, czyli sytuacji, w których sztuczna inteligencja wymyśla nieprawdziwe odpowiedzi na zadane jej pytania. Pracujący nad Magisterium AI chcą też, by ich aplikacja podawała cytaty z kościelnych dokumentów, tak by można było się dowiedzieć, skąd pochodzą podawane przez nią informacje. Aplikacja uruchomiona na początku tego roku ma obecnie w swojej bazie około 2580 dokumentów nauczania Kościoła, a ich lista stale rośnie.

Magisterium AI potrafi odpowiadać w 10 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, holenderskim, rosyjskim, chińskim i koreańskim.

Mottem twórców Magisterium AI są słowa Jezusa z Ewangelii: "Szukajcie, a znajdziecie".

Przewodniczącym komitetu naukowego, wspierającego prace nad Magisterium AI jest jezuita o. David Nazar, rektor Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie (Orientale). Czy o. Nazar obawia się, że sztuczna inteligencja sprowadzi na świat nieszczęście? - Sztuczna inteligencja prowadzi do apokalipsy w takim samym stopniu, w jakim jak telewizja prowadzi do ślepoty - mówi jezuita.

Podobnie uważa kard. Gianfranco Ravasi, wieloletni przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.

Sztuczną inteligencję zaprzęgła do swej pracy Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Tymczasem Elon Musk chwali się, że stworzona przez jego firmę sztuczna inteligencja przewyższy ludzką "mniej więcej do 2029 roku".