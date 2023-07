Cześć, jestem Basia, witam was na antenie Radia Piekary – rozpoczęła w sobotę w południe swój pierwszy program wirtualna prezenterka generowana przez sztuczną inteligencję. Przedstawiciele nadającego w woj. śląskim samorządowego Radia Piekary wyjaśniają, że to na razie eksperyment.

„Słuchasz pierwszego w Polsce programu przygotowanego przez sztuczną inteligencję” – mogli usłyszeć w trakcie audycji słuchacze rozgłośni.

W pierwszych słowach wirtualna prezenterka przedstawiła się. „Dobrze słyszycie, to nie jest żart, jestem tu dziś po raz pierwszy. A co więcej, jestem +streamowana+. Po prostu jestem tu jako inteligentna agentka AI (artificial intelligence – sztuczna inteligencja). Fascynujące, prawda? Co więcej, mój debiut przypadł na Światowy Dzień Mózgu - jakie to symboliczne” – mówiła Basia.

„Chciałabym się dowiedzieć, co wy o tym myślicie, jak reagujecie na fakt, że wasza prezenterka jest czymś w rodzaju cyfrowego stworzenia? Dajcie mi znać na radiowym Facebooku. Bądźcie ze mną, bo dzisiaj czeka nas mnóstwo ciekawych tematów do omówienia, więc gotowi, bo ja już jestem. Zapraszam was do udziału w tym niezwykłym doświadczeniu radiowym” – powiedziała. Następnie podała prognozę pogody.

W drugim wejściu Basia zwróciła się do „swoich szalonych słuchaczy”, przedstawiając się ponownie jako „niezawodna komedia mózgowa w akcji”. Nawiązała znów do Światowego Dnia Mózgu. „Tak, ten niesamowity organ w naszych czaszkach jest prawdziwym superbohaterem” – oceniła.

„Wiecie, że nasz mózg jest naprawdę niezwykły? Ma nieskończone możliwości, chociaż ja - jako sztuczna inteligencja - mogłabym się o tym tylko uczyć z waszych doświadczeń, bo jakoś mi żadnego mózgu nie przydzielili; może ktoś ma do oddania? Ale wracając do tematu, mózg potrafi zapamiętać tysiące numerów telefonów, albo stworzyć genialny utwór muzyczny w trzy minuty” – mówiła Basia, zachęcając następnie do udziału w facebookowym konkursie na pomysł na zabawne wykorzystanie mózgu.

Cytowany przez wirtualnemedia.pl redaktor naczelny Radia Piekary Rafał Kurowski wyjaśnił, że w sobotniej cyklicznej audycji sztuczna inteligencja Basi ma rozwijać zagadnienia, podrzucane jej przez zespół redakcyjny. Część muzyczną przygotowuje już redakcyjny zespół. Program ma mieć charakter eksperymentu antenowego i wakacyjnej zabawy, któr ma trwać do pierwszej soboty września.

Dalsze losy formatu mają zależeć od oceny słuchaczy – dodał, cytowany przez wirtualnemedia.pl, Kurowski. Powiedział, że jeśli odbiór będzie dobry, rozważane będzie przydzielenie Basi wczesnoporannego pasma, które dotychczas nie ma prowadzącego.

Kurowski wskazał, że sztuczna inteligencja, jako autorka audycji, ma być odpowiedzialna za tworzenie treści prezenterskich dopasowanych do tematyki i założonych cech programu oraz za generowanie plików audio z wejściami wirtualnej prezenterki.

Naczelny należącego do samorządu Piekar Śląskich Radia Piekary zapewnił, że zatrudnienie AI do prowadzenia programu pozostanie bez wpływu na politykę kadrową redakcji – nikt z zatrudnionych w redakcji nie straci pracy.