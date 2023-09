Błogosławieństwo papieża Franciszka dla "Gościa Niedzielnego"  

"Niech dociera do ludzi na współczesnych peryferiach doświadczających różnych form ubóstwa i przeżywających życiowe trudności, zranienia czy samotność" - czytamy w przesłanym na ręce abp. Adriana Galbasa telegramie z Watykanu.

Watykan, 8 września 2023 r.

Ekscelencjo,

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Ojciec Święty Franciszek, powiadomiony o 100-leciu największego w Polsce tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”, łączy się duchowo z Redakcją czasopisma, Czytelnikami i Uczestnikami obchodów, które odbywają się w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach. Wszystkim przekazuje serdeczne pozdrowienie i zapewnia o pamięci w modlitwie.

Jego Świątobliwość docenia rolę, jaką w polskim Kościele i społeczeństwie „Gość Niedzielny” odgrywa obecnie oraz odgrywał w przeszłości, zwłaszcza w najważniejszych momentach historii Polski po odzyskaniu niepodległości oraz Kościoła lokalnego i powszechnego. Ojciec Święty docenia również pracę dziennikarzy, którzy w swoich tekstach przekazują nauczanie Piotra naszych czasów, opisują i komentują działalność Stolicy Apostolskiej, a także wspierają Czytelników w ich formacji osobowej, intelektualnej i duchowej oraz w mądrym angażowaniu się na rzecz Kościoła i społeczeństwa. Ojciec Święty dziękuje też redakcji „Gościa Niedzielnego” za to, że świętując swój jubileusz pamięta o mieszkańcach ogarniętej wojną Ukrainy i wysyła pomoc humanitarną do Zaporoża, w pobliżu którego przebiega linia frontu. Wyrażając wdzięczność za ten jubileuszowy dar serca, Ojciec Święty otacza modlitwą ofiarodawców i obdarowanych.

Papież Franciszek pragnie podkreślić, że od chwili ukazania się pierwszego numeru „Gościa Niedzielnego” w 1923 r. Kościół, świat i Polska bardzo się zmieniły. Codzienne życie stawia przed ludźmi, przed społeczeństwem nowe wyzwania. Dlatego zachęca, by Czasopismo postrzegając nową rzeczywistość świata, oczekiwania i potrzeby Czytelników, pozostało wiernym wskazaniom swego założyciela – ks. Augusta Hlonda, późniejszego kardynała, który przypominał: niech Tygodnik ten „wnosi w mroki szare promień światła; w duszną atmosferę społeczną tchnie orzeźwiający powiew Chrystusowego ducha; w żadne progi nie wniesie zwady i żadnego nie zakłóci pokoju”. A odnosząc tę myśl do teraźniejszości, niech dociera do ludzi na współczesnych peryferiach doświadczających różnych form ubóstwa i przeżywających życiowe trudności, zranienia czy samotność.

Jego Świątobliwość życzy Redaktorom Tygodnika mądrości i twórczego ducha, z których wyrastać będą ciekawe i ważne teksty, oraz wierności Ewangelii i Kościołowi. Czytelnikom życzy cotygodniowej dawki świetnych tekstów, które będą dla nich pomocą w lepszym zrozumieniu świata i umocnieniu w wierze oraz w przemianie życia.

Dziękując Bogu za „Gościa Niedzielnego”, którego 100-lecie istnienia przypada w czasie Synodu Kościoła nt. synodalności, przypominającego o odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół także w obszarze środków masowego przekazu, Redakcję Tygodnika, Pracowników i Czytelników oraz Uczestników jubileuszowej uroczystości, Jego Świątobliwość zawierza wstawiennictwu Matki Boskiej Piekarskiej i św. Jacka. Z serca udziela wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Edgar Peña Parra

Substytut Sekretariatu Stanu