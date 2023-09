Narodowy Spis Powszechny 2021: ilu Polaków uważa się za katolików?  

Na 38 mln 36 tys. 118 Polaków odpowiedzi na pytanie o wyznanie udzieliło 30 mln 212 tys. 506 osób. Z tego przynależność do jakiegokolwiek wyznania zadeklarowało 27 mln 601 tys. (91,36%) a jako nienależący do żadnego wyznania określiło się 2 mln 611 tys. 506 osób (8,64%).

Spośród osób, które zadeklarowały wyznanie 27 mln 121 tys. 331 odpowiadających (89,77%) określiło się jako należący do Kościoła rzymskokatolickiego, 151 tys. 648 – do Kościoła prawosławnego (0,50%), 108 tys. 754 do Świadków Jehowy (0,36%), 65 tys. 407 do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (0,22%), 33 tys. 209 do Kościoła greckokatolickiego (0,11%), 30 tys. 105 do Kościoła Zielonoświątkowego (0,10%).

Z kolei do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów należy 12 tys. 248 osób, ogólnie jako chrześcijanie określa się 8828 Polaków a m.in. do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego należy 3129 osób. Muzułmański Związek Religijny gromadzi 2209 obywateli naszego kraju.

„Pastafarianizm” jako swoje wyznanie określiło 2312 osób.

Narodowy Spis Powszechny odbył się w dniach 1 kwietnia – 30 września 2021 r. Przekazanie danych w ramach spisu było obowiązkowe i nieodpłatne, a zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym z 9 sierpnia 2019 r. należało udzielać „dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi”.

Również zgodnie ze spisem z 2011 r. znaczna większość społeczeństwa polskiego identyfikowała się z jakimś Kościołem lub związkiem wyznaniowym. Około 34 mln 222 tys. (97,4%) mieszkańców Polski uznała się za członków (wiernych) Kościołów, związków wyznaniowych, denominacji i ruchów religijnych. Zbiorowość nienależących do żadnego wyznania liczyła 929 tys. osób (2,6%).

Wiernych Kościoła katolickiego było 33 mln 729 tys. (96%) osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym. Przynależność do Kościoła prawosławnego zadeklarowało 156 tys. (0,44%), Świadków Jehowy było 137 tys. (0,39%), luteran 71 tys. (0,2%), a grekokatolików 33 tys. (0,09%). Na pytanie o wyznanie odmówiło odpowiedzi 2 mln 733 tys. osób.

Narodowy Spis Powszechny 2021 został przeprowadzony w 100 lat po pierwszym narodowym spisie, gdy Polska była już krajem niepodległym. W 1921 r. zarejestrowano 25 mln 695 tys. obywateli, z czego 13,3 mln stanowiły kobiety a 12,4 mln mężczyźni.

Interesująco przedstawiała się wówczas struktura narodowościowa młodego państwa polskiego. Polacy stanowili 69,2% ogółu ludności, 15,2% określiło się jako Rusini, 8% – Żydzi, 4% – Białorusini, 3% – Niemcy.

Wyznanie rzymskokatolickie wskazało 63,9% obywateli, a aż 36,1% wyznanie inne: 11,1% greckokatolickie, 10,5% prawosławne, tyle samo było wyznawców judaizmu, a 3,7% wyznania ewangelickiego.