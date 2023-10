XVIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA   

PROGRAM

sobota, 30 września 2023 r., godz. 19:30

NIEZNANY JÓZEF ZEIDLER – SKARBY BIBLIOTEKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

Koncert poświęcony śp. prof. Jarosławowi Brękowi

Divertimento F-Dur KV 138 – Wolfgang Amadeus Mozart

Litania in C „O Matce Boskiej” – Józef Zeidler

Sinfonia in C – Franz Anton Hoffmeister

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA

Ewa Tracz – sopran Anna Bernacka – mezzosopran Remigiusz Nowak – bas-baryton

Łukasz Nowak – tenor Marek Moś – dyrygent Anna Szostak – przygotowanie chóru

Ideą festiwalu są odkrycia muzyki odnalezionej w bibliotece klasztoru księży filipinów. Każdy rok to kolejna odsłona dzieł „polskiego Mozarta”, czyli Józefa Zeidlera. Także w tym roku publiczność przekona się, że coraz bardziej znany kompozytor z Gostynia zaskakuje stylem i muzycznym kunsztem.

Koncert poświęcony jest śp. prof. Jarosławowi Brękowi, który był związany z Festiwalem i uczestniczył we wszystkich jego edycjach. W związku z tym o godz. 18:00 w Bazylice Świętogórskiej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego artysty.

niedziela, 1 października 2023 r., godz. 18:30

Międzynarodowy Dzień Muzyki

MAZURKI POLSKIE - utwory ze zbiorów Biblioteki Świętogórskiej

Mazurki – Fryderyk Chopin, Michał Kleofas Ogiński, Maksymilian Koperski, Władysław Żeleński, Karol Kurpiński, Tekla Bondarzewska, Karol Szymanowski, Teodor Leszetycki, Karol Załuski, Kazimierz Lubomirski, Maurycy Moszkowski, Aleksander Zarzycki, Bogusław Julian Schaeffer

Julia Kociuban - fortepian

W tym roku, recital fortepianowy dobrze znanej gostyńskiej publiczności Julii Kociuban, śladami polskich mazurków poprowadzi nas drogami wielkiej historii Polski, wspaniałych i wzniosłych patriotycznych uczuć. Spotkanie z najpiękniejszymi mazurami, oberkami i kujawiakami będzie nie tylko zaproszeniem do przypomnienia urody polskiej duszy w muzyce, ale także odsłoni muzyczną przeszłość Świętej Góry i klimat dawnych tutejszych oratoriów, organizowanych zwłaszcza w przełomowych dla Polski momentach.

sobota, 7 października 2023 r., godz. 19:30

CZTERECH MOZARTÓW

Koncert dedykowany Automobilklubowi Wielkopolski z okazji 100-lecia

Symfonia F-dur - Leopold Mozart

Transkrypcja orkiestrowa Kwartetu d-moll KV 421 - Wolfgang Amadeusz Mozart

6 Romansów op. 21, Polonez - Franz Xaver Mozart („Mozart Lwowski”)

Ofertorium, Aria „Agnus Dei” z Missa in D - Józef Zeidler („Gostyński Mozart”)

Orkiestra „Wirtuozi Lwowa”

rozszerzona o muzyków z: Mariupola, Dniepra, Charkowa, Kijowa, Chersonia, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie we Lwowie

Marianna Łaba – sopran Serhij Burko – dyrygent

W unikalnym i wyjątkowym koncercie zaprezentujemy wybrane utwory czterech Mozartów. Usłyszymy dzieła najsłynniejszego Wolfganga, ale także jego ojca, Leopolda, skrzypka i kompozytora oraz syna Xavera, który ćwierć wieku spędził we Lwowie jako nauczyciel muzyki, kompozytor i dyrygent. Wraz z czwartym z nich, „Gostyńskim Mozartem”, Józefem Zeidlerem, jako wybitnym i nawiązującym stylem do nich kompozytorem, stworzą w czasie koncertu jedną muzyczną rodzinę. Wykonawcy ze Lwowa i objętej wojną Ukrainy nie tyko oddadzą hołd walczącym o wolność rodakom, ale również podtrzymają wiarę, że kultura u naszych sąsiadów przetrwa wojnę i powróci tam muzyczne życie.

niedziela, 8 października 2023 r., godz. 18:30

CZTERY PORY ROKU

Koncert dedykowany Fundacji Zakłady Kórnickie z okazji 100-lecia śmierci sługi bożej Jadwigi Zamoyskiej

Orgelsolomesse, Ave verum – Wolfgang Amadeusz Mozart

Elegischer Gesang – Ludwig van Beethoven

Cztery pory roku – Antonio Vivaldi

CAPELLA CRACOVIENSIS

Robert Bachara – skrzypce solo Jan Tomasz Adamus – dyrygent / organy

W kolejnym koncercie wysłuchamy arcydzieł muzyki klasycznej w wykonaniu mistrzów z królewskiego miasta Krakowa. CAPELLA CRACOVIENSIS to chór kameralny i orkiestra, które wraz z solistami tworzą jeden z najciekawszych zespołów na współczesnej scenie muzyki dawnej. Artyści wykonują repertuar od renesansowej polifonii po wczesnoromantyczne opery na instrumentach z epoki i przy użyciu historycznych praktyk wykonawczych. Prawdziwą ucztą dla ducha będzie wysłuchanie muzyki religijnej Mozarta, kompozycji Beethovena do wiersza upamiętniającego niemieckiego teologa, filozofa i poety Johanna Georga Jacobiego, a także niemalże medytacji muzycznej Antonio Vivaldiego, którego Cztery pory roku przeniosą nas w świat przepięknych barw, żywiołów i emocji.