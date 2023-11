Rycerze Kolumba zbierają środki na kurtki dla potrzebujących dzieci  

Jak mówi Radiu Watykańskiemu Andrzej Anasiak - Najwyższy Kustosz Rycerzy Kolumba. Więcej informacji jak można pomóc jest na stronie internetowej www.rycerzekolumba.com/polska/.

„W ubiegłym roku po raz pierwszy w naszej jurysdykcji podjęliśmy to dzieło, udało nam się wtedy przekazać dzieciom, które mieszkają w Polsce, bez względu na narodowość, 6500 kurtek. W tym roku akcję chcemy powtórzyć, nawet już powtarzamy, no kurtki już są dystrybuowane do rad lokalnych, które rozdają odzież najbardziej potrzebującym dzieciom” – zaznaczył Andrzej Anasiak.

„Poszukujemy ludzi dobrej woli, którzy wesprą nas finansowo, byśmy mogli te kurtki w jak największej ilości zakupić i przekazać potrzebującym dzieciom” - podkreślił Andrzej Anasiak.

Dodał, że cały czas Rycerze Kolumba wspierają też Ukrainę, przekazując żywność, środki medyczne oraz pomagając w rozminowywaniu terenów.

Dane szczegółowe jak można wesprzeć zakup kurtek na zimę dla dzieci można znaleźć na stronie internetowej: www.rycerzekolumba.com/polska/.