„Dom Pokoju” w Betlejem potrzebuje naszej pomocy  

Do wsparcia finansowego „Domu Pokoju” w Betlejem zachęca w rozmowie z Family News Service ks. Maciej Gierula, prezes Fundacji Pro Spe. Jak wskazuje, prowadzony przez siostry elżbietanki sierociniec jest oazą pokoju w tym regionie świata. Fundacja razem z siostrami w Betlejem, zachęca do włączenia się do zbiórki funduszy, aby zapewnić żywność i niezbędne produkty, w szczególnie trudnym czasie, gdy Bliski Wschód targany jest wojną.