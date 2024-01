Jasna Góra: klasztorna kolęda  

W uroczystość Objawienia Pańskiego tradycyjnie paulini na Jasnej Górze otwierają drzwi swej celi zakonnej, by w braciach, którzy przychodzą im błogosławić, przyjąć Chrystusa i Jego błogosławieństwo. W klasztorze i w instytucjach działających w Sanktuarium odbyła się wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą. Poprowadzili ją o. Jakub Szymczycha z braćmi: Dawidem Respondkiem, Mariuszem Michalukiem i Maksymilianem Młodzianowskim.

- Ta klasztorna „kolęda” ma wymiar duchowy i braterski. Przynosimy Boże błogosławieństwo, a błogosławieństwo to Boża Obecność; obfitość Bożych darów i łask, o które prosimy razem z naszymi braćmi paulinami – mówi o. Jakub. Zakonnik zauważa też wymiar braterski, bo nierzadko współbracia nie ukrywają swojego wzruszenia.

Wizyta duszpasterska rozpoczyna się od pomieszczeń kurii generalnej, czyli władz Zakonu Paulinów, potem kolędnicy udają się do przeora Jasnej Góry i cel współbraci.

Kolędnicy, zgodnie z zakonnym zwyczajem, ze śpiewem zachodzili do każdej klasztornej celi, nawiedzając paulińskiego mnicha – ojca lub brata zakonnego. Tu odmawiana była modlitwa, następowało okadzenie i pokropienie wodą święconą całego wnętrza. Na drzwiach cel i innych odwiedzanych miejsc kolędnicy nakreślili C+M+B 2024. To na znak, że domownicy przyjęli Wcielone Słowo Boże. Wznosząca się woń kadzidła przypomniała pragnienie, by wszystko czynić na chwałę Boga.

Wizyta duszpasterska na Jasnej Górze zawsze odbywa się w uroczystość Objawienia Pańskiego.

- W parafiach to są tzw. odwiedziny duszpasterskie, tutaj w klasztorze bardziej chodzi o Boże błogosławieństwo, o przyniesienie błogosławieństwa Nowonarodzonego Jezusa, Jego radości, by na nowo rozpalić zapał życia zakonnego w tych, którzy może słabują, zdrowie dla tych, którzy słabują fizycznie i pociechę dla tych, którzy słabują duchowo - wyjaśnia o. Michał Bortnik, rzecznik prasowy Jasnej Góry.

Klasztor na Jasnej Górze to największa wspólnota „białych mnichów” na świecie. To także „serce Zakonu”, ponieważ tu jest Dom Generalny całej paulińskiej wspólnoty.

Paulini mają ok. 70 domów zakonnych w 17 krajach. Najwięcej, bo ok. 20, w Polsce. Ponadto posługują w Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji, Węgrzech, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Prowincje paulińskie są też w Australii i USA, a placówki misyjne w Kamerunie i RPA.