Do Chin? Ciągle jeszcze bez wizy  

Chiny podjęły decyzję o przedłużeniu polityki bezwizowej dla obywateli Polski do końca 2026 r.

Departament konsularny ministerstwa spraw zagranicznych Chin zdecydował o przedłużeniu programu jednostronnego ruchu bezwizowego dla obywateli 45 państw, w tym Polski, do 31 grudnia 2026 r. - poinformowały we wtorek państwowe media. Pierwotnie polityka bezwizowa miała obowiązywać do końca 2025 r.

Zgodnie z ogłoszonym w poniedziałek zarządzeniem posiadacze paszportów zwykłych z państw objętych programem mogą wjechać do Chin bez konieczności posiadania wizy na okres do 30 dni. Dotyczy to podróży w celach biznesowych, turystycznych, odwiedzin u krewnych i przyjaciół, wymiany lub tranzytu.

Dodatkowo, od 10 listopada br. do 31 grudnia 2026 roku bez wizy do Chin będą mogli wjechać obywatele Szwecji - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka MSZ Mao Ning.

Spośród 45 państw objętych przedłużeniem największą grupę stanowią 32 kraje Europy. Program objął także sześć państw azjatyckich, pięć z Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię.

Decyzja ta jest elementem szerszej strategii Chin, mającej na celu zwiększenie otwarcia na świat i ułatwienie międzynarodowej współpracy - podały media. Osoby, których podróż nie spełnia wymogów ruchu bezwizowego, nadal zobowiązane są do uzyskania odpowiedniej wizy przed wjazdem do Chin.

Polska dołączyła do grupy państw objętych przez Pekin programem krótkoterminowego pobytu bezwizowego w lipcu ubiegłego roku.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak