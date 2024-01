Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego" (Łk 10,27). Wydarzenie potrwa do 25 stycznia.

Witając zgromadzonych bp Henryk Dąbrowski, proboszcz parafii katedralnej Kościoła Polskokatolickiego wspomniał osoby szczególnie zasłużone dla ekumenii w Polsce, które z powodów zdrowotnych nie mogły przybyć na dzisiejsze spotkanie. Przywołał postaci abp Alfonsa Nossola, arcybiskupa seniora diecezji opolskiej, siostry Marii Krystyny Rottenberg FSK z Lasek, biskupa Zdzisława Trandę z Kościoła Ewangelicko-reformowanego oraz Danutę i Zbigniewa Baszkowskich z Kościoła rzymskokatolickiego. "To świadkowie Pana na drodze do jedności" - podkreślił bp Dąbrowski.

Nabożeństwu przewodniczył bp Andrzej Gontarek, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Kazanie wygłosił bp Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Przypomniał, że w przyszłym roku minie 60 lat od odwołania ekskomunik dzielących chrześcijan Wschodu i Zachodu przez całe drugie tysiąclecie.

"Jeśli będziemy promieniować radykalną miłością do Boga, to Pan będzie nas prowadził do jedności, której nam jeszcze brakuje - powiedział bp Bab. - Miłość nie zastąpi rzetelnego dialogu ekumenicznego, ale też nie powinna być ona skazana na jakąś 'ekumeniczną poczekalnię'" - dodał.

Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie bp Bab wskazał, iż niedobrze byłoby, gdyby dziś, po 20 wiekach, chrześcijanie pytali: kto jest naszym bliźnim. Kaznodzieja zachęcał chrześcijan do czynienia dzieł miłosierdzia wszystkim bliźnim, którzy w dzisiejszym świecie są doświadczani różnorakim cierpieniem.

We wspólnej modlitwie o jedność uczestniczyli duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich działających w naszym kraju. Obecny był m.in. bp Andrzej Malicki - prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Kościół rzymskokatolicki reprezentował m.in. Michał Janocha - biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważany jest biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza 10,25-37 „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego" o Miłosiernym Samarytaninie.

- Z przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie płynie wezwanie, abyśmy i my czynili podobnie: nie tyle się pytali, kto jest moim bliźnim, ale sami stawali się bliźnimi dla innych - wskazuje ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu. - Tym Samarytaninem dla ludzkości jest przede wszystkim sam Chrystus, który tego poranionego człowieka uzdrawia, zalewa jego rany oliwą Ducha Świętego i swojej miłości, i który zostawił go pod pieczą Kościoła. Ale z tej przypowieści wynika wezwanie, abyśmy i my czynili podobnie. I nie tyle się pytali, kto jest moim bliźnim, ale sami stawali się bliźnimi dla innych - wskazuje ks. Pawłowski.

Ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostaną przekazane na projekt "Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech", w którym od ponad 25 lat biorą udział oficjalni przedstawiciele Kościołów ewangelickich, prawosławnych i rzymskokatolickiego z państw projektu.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów.

Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, wspierany przez lokalną Wspólnotę Chemin Neuf (CCN).

Burkina Faso znajdujące się w Afryce Zachodniej ma 21 mln mieszkańców należących do ok. 60 grup etnicznych. Pod względem religijnym 64% populacji to muzułmanie, 9% wyznaje tradycyjne religie afrykańskie, a 26% to chrześcijanie (20% katolicy, 6% protestanci). Afrykański kraj przeżywa obecnie poważny kryzys bezpieczeństwa związany z konsekwencjami ataków dżihadystów z 2016 r. Także Kościoły padły ofiarą uzbrojonych band terrorystycznych. Duchowni i katecheci byli zabijani podczas nabożeństw, a los wielu porwanych pozostaje nieznany. Z powodu terroryzmu zamknięto większość kościołów chrześcijańskich na północy, wschodzie i północnym zachodzie kraju. W tych rejonach chrześcijanie nie mogą otwarcie praktykować swojej wiary.