Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii - Radosław Sikorski i David Cameron - zaapelowali w czwartek w Warszawie do amerykańskiego Kongresu o przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy. Podkreślili, że to decyzja, która wpłynie na wiarygodność krajów zachodnich jako sojuszników.

Szef MSZ Wielkiej Brytanii David Cameron składa w czwartek wizytę Warszawie; rano spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. O godz. 15 ma zaplanowane spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów Sikorski podkreślił, że wizyta Camerona, a także trzy odbyte w krótkim czasie rozmowy z nim, świadczą o doskonałych stosunkach polsko-brytyjskich. Jak podkreślił, "jesteśmy złączeni wielopłaszczyznowym partnerstwem strategicznym, a Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych sojuszników Polski w Europie i na świecie".

"Mamy zbliżone, a w wielu sprawach tożsame stanowisko w najważniejszych obszarach polityki bezpieczeństwa i polityki wschodniej. Wspólnie opowiadamy się za utrzymywaniem silnych relacji transatlantyckich oraz wzmacniania (zdolności - PAP) odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiej" - powiedział polski minister spraw zagranicznych.

Jak dodał, bliska współpraca z Wielką Brytanią jest kluczowa z punktu widzenia polskich interesów politycznych, gospodarczych, obronnych i z punktu widzenia dużej społeczności polskiej w Zjednoczonym Królestwie. Poinformował, że najważniejszym tematem rozmowy była kwestia zachowania pokoju w Europie i na świecie w kontekście trwającej od dwóch lat agresji Rosji na Ukrainę i wynikających z niej zagrożeń.

"Pana ministra Camerona nie trzeba przekonywać do tego, że agresywna polityka Putina stanowi zagrożenie nie tylko dla państwowości Ukrainy, ale bezpieczeństwa całego kontynentu. (...)Rozmawialiśmy o konkretnych działaniach, które chcemy podjąć w najbliższych tygodniach, które umocnią potencjał obronny Ukrainy. Przedstawiłem też postulaty, jakie podnoszę na forum UE, na rzecz zwiększenia zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego państw członkowskich. Wymieniliśmy się też doświadczeniami narodowymi w dziedzinie egzekwowania sankcji, jakie nasze państwa i UE nałożyły na Rosję" - przekazał Sikorski.

Podkreślił, że Wielka Brytania podobnie jak Polska od samego początku wspiera Ukrainę. Zadeklarował, że oba kraje będą kontynuować działania na rozpoczynającej się w piątek Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Przekazał też życzenia pełnego powrotu do zdrowia królowi Karolowi III.

Szef brytyjskiej dyplomacji podkreślił, że głównym tematem rozmowy była kwestia wsparcia Ukrainy. "To największe wyzwanie naszego pokolenia" - mówił.

Zwracał przy tym uwagę, że Polska i Wielka Brytania mają wolę polityczną do wspierania walczącej z Rosją Ukrainy i zrobią wszystko, aby przekonać do takiego wsparcia inne państwa.

"Z uwagi na siłę i potęgę USA bardzo nam zależy, żeby Kongres amerykański też zatwierdził pakiet pomocy, aby wesprzeć Ukrainę finansowo, ale przede wszystkim militarnie w tych nadchodzących miesiącach" - powiedział Cameron. Jego zdaniem obecnej sytuacji przyglądają się wszystkie kraje na świecie, w tym Chiny czy Iran, "aby sprawdzić, czy my, jako kraje zachodnie, jesteśmy wiarygodnymi sojusznikami".

Apel uzupełnił polski minister. "Chcę, żeby państwo to potraktowali jako nasz wspólny apel do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i osobiście do pana marszałka Mike'a Johnsona, aby poddał pod głosowanie pakiet pomocy dla Ukrainy. To jest (...) epokowa decyzja, która wpłynie na wiarygodność amerykańską na całym globie" - powiedział Sikorski.

Brytyjski minister podkreślał też potrzebę wzmacniania NATO, które jego zdaniem jest kluczowe dla bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, lecz także globalnego.

"Cieszymy się, że Finlandia dołączyła do NATO. Czekamy, aż Szwecja dołączy do NATO. Apelujemy do Węgier, aby możliwie jak najszybciej do tego doprowadziły" - powiedział Cameron.

Zwracał ponadto uwagę, że Polska i Wielka Brytania to bliscy partnerzy handlowi, a wymiana handlowa to 30 mld funtów i "chcemy by nadal rosła". Wskazywał też na konieczność walki z nielegalną migracją.