Franciszek: nie pozwólmy, by Słowo Boże padło w pustkę  

Kontynuując rozważania o Duchu Świętym prowadzącym Kościół ku Chrystusowi Franciszek zaznaczył, że Pismo Święte dzięki działaniu Ducha Świętego jest świadectwem natchnionym przez Boga i wiarygodnym.

Ojciec Święty podkreślił, że Boże natchnienie Pisma Świętego należy do treści naszej wiary. Duch Święty je wyjaśnia i czyni wiecznie żywym i skutecznym, „kontynuuje w Kościele działanie Zmartwychwstałego, który po Passze «otworzył umysły uczniów na zrozumienie Pism» (por. Łk 24, 45)” – stwierdził papież. Dodał, iż pod wpływem światła Ducha Świętego słowa Pisma Świętego stają się jasne, żywe, skuteczne „zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12).

Franciszek zaznaczył, iż „Kościół, Oblubienica Chrystusa, jest uprawnionym interpretatorem tekstu natchnionego, pośrednikiem jego autentycznego głoszenia. Ponieważ Kościół jest obdarzony Duchem Świętym, jest on «filarem i podporą prawdy« (1 Tm 3,15). Jego zadaniem jest pomaganie wiernym i osobom poszukującym prawdy we właściwej interpretacji tekstów biblijnych” - wskazał papież.

Ojciec Święty zachęcił także do praktykowania lectio divina, osobistej, medytacyjnej lektury fragmentu Pisma Świętego. Zaznaczył, iż ze swej natury jest ono także czytaniem wspólnotowym, które odbywa się w liturgii, a zwłaszcza podczas Mszy Świętej. Podkreślił, że homilia musi pomóc przenieść Słowo Boże z księgi do życia. Dodał, iż wśród wielu słów Bożych, które słyszymy każdego dnia zawsze jest jedno przeznaczone specjalnie dla nas. „Przyjęte w sercu, może oświetlić nasz dzień i ożywić naszą modlitwę. Chodzi tylko o to, by nie pozwolić, by padło ono w pustkę!” – zachęcił Franciszek.

Papież zwrócił uwagę, że Pismo Święte ma również podstawową nutę, która towarzyszy mu od początku do końca, a tą nutą jest miłość Boga przemawiającego do ludzi jak do przyjaciół i przestającego z nimi, aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty ze sobą”. „Niech Duch Święty, który natchnął Pismo Święte, a teraz z niego tchnie, pomoże nam pojąć tę miłość Boga w konkretnych sytuacjach naszego życia” – życzył Ojciec Święty na zakończenie swej katechezy.