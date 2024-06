Muzyka w Starym Opactwie gra dalej  

Ideą festiwalu "Muzyka w Starym Opactwie" od początku jest, by występowały na nim osoby, które swoim talentem służą liturgii. Chodzi o łączenie wiary z muzyką, artyzmu z szacunkiem dla sacrum. Koncerty stwarzają także możliwość zapoznania się z cennymi dziełami muzyki religijnej, refleksji i modlitwy w pięknym wnętrzu pocysterskiej świątyni, a także rozmów z ludźmi, którym drogie jest piękno w przestrzeni Kościoła.

- Jako organizatorzy cieszymy się na kolejne spotkania z naszą stałą, wierną publicznością oraz najserdeczniej zapraszamy do dołączenia do niej nowe osoby. Oczywiście serdecznie powitamy też każdego okazjonalnego słuchacza, który zdecyduje się godzinkę niedzielnego popołudnia poświęcić muzyce sakralnej i temu wszystkiemu, co ona duszy człowieczej oferuje - zaprasza Brygida Tomala, dyrektor festiwalu.

Koncert inauguracyjny wykonają, jak co roku, dyplomanci DSM II stopnia i SMK w Gliwicach. Zagrają absolwenci klas organów, a także - po raz pierwszy - wystąpią wokaliści, którzy cztery lata temu rozpoczęli naukę w nowo otwartej klasie, kształcącej w dziedzinie śpiewu. W gliwickiej szkole nauka śpiewu ukierunkowana jest na posługę kantora w Kościele. Młodzi organiści i śpiewacy wykonają m.in. utwory Johanna Sebastiana Bacha, Alexandra Guilmanta, Franciszka Walczyńskiego, Józefa Świdra, Michała Lorenca.

Na zakończenie wystąpi chór młodzieżowy, którego dyrygentem i animatorem jest Tadeusz Eckert, zasłużony dla ruchu śpiewaczego w Polsce i realizujący także projekty o zasięgu międzynarodowym.

XXIX Muzyka w Starym Opactwie, sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach

16 czerwca - Koncert organowo-wokalny dyplomantów Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach.

21 lipca - Koncert organowy - Michał Duźniak, Katowice.

18 sierpnia - Koncert organowy - Brygida Tomala, Babice–Katowice.

15 września - Koncert organowy - Mariola Brzoska, Gliwice.

27 października - Koncert chóralny - Angelus Cantat z Głubczyc, dyrygent Tadeusz Eckert.

Koncerty rozpoczynają się o 17.00. Wcześniej, o 16.00, w bazylice sprawowana jest Msza Święta.