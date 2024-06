Sosnowiec: powołano dwie komisje do zbadania sytuacji w diecezji  

Publikujemy treść komunikatu:

Sosnowiec, 19 czerwca 2024 r.



KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO

DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ



Decyzją bp. Artura Ważnego w diecezji sosnowieckiej zostały powołane dwie, niezależne komisje.

Zadaniem pierwszej komisji będzie zbadanie spraw, które wydarzyły się w diecezji sosnowieckiej, a które w ostatnim czasie poruszyły opinię publiczną. Na przewodniczącą tego gremium biskup sosnowiecki powołał prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach w stanie spoczynku – p. Violettę Guię. W skład komisji wejdą również specjaliści z zakresu: prawa świeckiego, prawa kościelnego, historii i archiwistyki, psychologii i psychoterapii oraz komunikacji społecznej.

Zadaniem drugiej komisji będzie przeprowadzenie audytu diecezji sosnowieckiej. Będzie on dotyczył kwestii: pastoralnych, finansowych, prawnych, administracyjnych i personalnych. Biskup sosnowiecki na przewodniczącego tego gremium powołał p. Witolda Sadeckiego, audytora oraz specjalistę w zakresie zarządzania, cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Pełne składy komisji oraz planowany zakres ich działań zostaną ustalone do końca wakacji. Ze względu na okres wakacyjny obie komisje rozpoczną prace w pełnym składzie we wrześniu.

Ks. Przemysław Lech

dyrektor Biura Prasowego

Diecezji Sosnowieckiej

Zobacz też:

20 marca w mieszkaniu zajmowanym przez księdza-rezydenta parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu doszło do tragicznego wydarzenia. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia obecnego w mieszkaniu młodego mężczyzny. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu przyjęła tę informację do wiadomości "z głębokim smutkiem i niedowierzaniem", jednocześnie poinformowała, że w pełni współpracuje z organami procesowymi.

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Księdzu przedstawiono zarzut z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prokuratura wcześniej nie precyzowała o jakie środki chodzi i w jakiej ilości.

"Co do osoby podejrzanego potwierdziło się, że był pod wpływem narkotyków, które posiadał. Szczegółowe badania toksykologiczne wykazały, że był to mefedron, czyli substancja podobna do metamfetaminy" - powiedział PAP szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Zbigniew Pawlik.

Ksiądz, któremu przedstawiono zarzut posiadania narkotyków, nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Po przesłuchaniu został zwolniony, ale nałożono na niego dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zatrzymano jego paszport.

Nie była to jedyna tragedia, do której doszło w ostatnich kilkunastu miesiącach w diecezji sosnowieckiej. W marcu prokuratura umorzyła śledztwa w sprawie śmierci diakona i księdza, do których doszło rok wcześniej. W prowadzonym postępowaniu śledczy ustalili, że ksiądz zabił diakona oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem; potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

W sierpniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Z. na terenie jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie kilku mężczyzn, w którego trakcie jeden z nich stracił przytomność. Interweniowało pogotowie i policja. W kwietniu br. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał Z. na 1,5 roku więzienia, któremu prokuratura zarzuciła przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nieudzielenie pomocy i o udzielanie narkotyków. Poza karą więzienia sąd zobowiązał Tomasza Z. do wypłaty 15 tys. zł zadośćuczynienia pokrzywdzonemu i do wpłaty kilku tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W październiku 2023 r. Nuncjatura Apostolska poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa sosnowieckiego. Administratorem diecezji sosnowieckiej został mianowany metropolita katowicki abp Adrian Galbas. 8 maja urząd ordynariusza sosnowieckiego objął bp Artur Ważny. Ingres nowego ordynariusza do katedry w Sosnowcu odbędzie się 22 czerwca.