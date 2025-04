Młodszy aspirant Piotr Pawłowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku poinformował we wtorek, że policjanci z wydziału do walki z korupcją KWP w Gdańsku zatrzymali siedem osób, w tym cztery kobiety i trzech mężczyzn, które są podejrzane pranie pieniędzy, wręczanie i przyjęcie łapówek oraz wyłudzenia kredytów.

"Do pośredników zgłaszały się osoby o niskiej wiarygodności i bez zdolności kredytowej, którym wcześniej banki odmówiły udzielenia kredytu. Pośrednicy, nielegalnie współpracując z pracownikami banków, kontaktowali się z nimi i wspólnie opracowywali plan wyłudzenia kredytu na warunkach dogodnych dla klienta" - dodał Pawłowski.

Śledczy ustalili, że pośrednicy z jednej firmy finansowej instruowali kredytobiorców, jak mają zatajać lub sfałszować informacje, aby uzyskać kredyt np. poprzez zawyżenie dochodów, ukrycie posiadania dzieci, ukrycie długów oraz deklarowanie fikcyjnego majątku. Dzięki oszustwu osoby niemające zdolności mogły wyłudzić kredyty konsumenckie.

"W przypadku wydania przez bank pozytywnej decyzji kredytowej nieuczciwi pracownicy banków wstrzymywali wypłatę kredytu na konto klienta, do momentu aż zostanie zaakceptowana przez niego wysoka prowizja za usługę pośrednictwa, która wynosiła około 30 proc. wysokości przyznanego kredytu. W zamian za pomoc w wyłudzeniu pośrednicy wręczali bankowcom łapówki zależne od wysokości kredytu" - powiedział.

Pośrednicy wykorzystywali, że zgłaszający się do nich klienci, to osoby w trudnej sytuacji finansowej, które nie miały szans na uzyskanie kredytu.

Funkcjonariusze KWP w Gdańsku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zatrzymali w Warszawie, w powiecie warszawskiego, w Toruniu i w Gdańsku czterech pracowników różnych banków i trzech pośredników finansowych zatrudnionych w jednej firmie.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła podejrzanym łącznie 78 zarzutów, m.in. za łapownictwo na stanowisku kierowniczym i naruszenie tajemnicy bankowej. Policjanci zabezpieczyli mienie podejrzanych w postaci gotówki i trzech samochodów osobowych łącznie wartych blisko 200 tys. zł.

Prokurator z kolei zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji i poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 64 tys. zł.

Od redakcji Wiara.pl

Nie prowadzimy na portalu działu kryminalnego. Ta informacja wydaje się jednak bardzo ważna. W kontekście ciągłego wmawiania nam, że jeśli ktoś wyłudza kredyt na nasze dane osobowe, to sami jesteśmy winni, bośmy je niedostatecznie dobrze chronili. Ta sprawa dotyczy innego sposobu wyłudzania, ale unaocznia błąd, jaki pojawia się w założeniach dotyczących wyłudzania kredytów na dane osobowe: założenia, że wszyscy pracownicy banków i w ogóle wszyscy, którzy mają dostęp do naszych danych osobowych, są uczciwi. Niekoniecznie są. Dlatego nie wolno obarczać winą za takie wyłudzenia tych, którzy rzekomo niedostatecznie te swoje dane chronili. Nie można karać za niechronienie czegoś, co jest się zobowiązanym ujawniać załatwiając wiele różnych, codziennych spraw: w banku, ale i u lekarza, w aptece czy nawet na poczcie. O konieczności podania swoich danych w hotelach nawet już nie mówiąc.