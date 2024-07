Decyzję w tej sprawie podjęto po długich konsultacjach z ofiarami nadużyć, pielgrzymami, historykami sztuki, teologami i biskupami. „Rycerze Kolumba zdecydowali się zasłonić mozaiki, ponieważ naszą pierwszą troską muszą być ofiary nadużyć seksualnych, które ogromnie już wycierpiały w Kościele i które mogą zostać jeszcze bardziej zranione przez ekspozycję tych mozaik w sanktuarium” – oświadczył Patrick Kelly, zwierzchnik Rycerzy Kolumba.

Podkreślił on również, że decyzja jest zgodna z głównym celem Rycerzy Kolumba, którym jest ochrona rodzin, zwłaszcza kobiet i dzieci oraz tych, którzy są bezbronni i pozbawieni głosu. „Myślę, że dla każdego katolickiego ojca konfrontacja z rzeczywistością wykorzystywania seksualnego jest czymś przerażającym. Chcę chronić moje dzieci i ich niewinności tak długo, jak to możliwe” – powiedział Kelly. Przyznał, że na decyzji Rycerzy zaważył fakt, iż jest to organizacja rodzinna. Ważne też były względy duszpasterskie. Sanktuarium Jana Pawła II ma misję ewangelizacyjną, ma prowadzić do wiary w Jezusa Chrystusa i w Jego Kościół, a nie być dla niej przeszkodą.

Ks. Marko Rupnik, który jest autorem mozaik, został oskarżony o seksualne i psychiczne wykorzystywanie kobiet, od połowy lat 80-tych do roku 2018. Zakon jezuitów, do którego wówczas należał, przeprowadził w tej sprawie dochodzenie i w lutym 2023 r. uznał stawiane mu zarzuty za wysoce wiarygodne. Cztery miesiące później ks. Rupnik został wydalony z zakonu, ponieważ nie podporządkował się decyzjom przełożonych. W październiku ubiegłego roku Dykasteria Nauki Wiary poinformowała, że Papież zalecił jej ponowne rozpatrzenie sprawy ks. Rupnika i podjął decyzję o zniesieniu przedawnienia w sprawie stawianych mu zarzutów.