W niedzielę rozpocznie się kalwaryjski odpust Wniebowzięcia NMP

Tygodniowe obchody wielkiego odpustu Wniebowzięcia NMP rozpoczną się w niedzielę w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rokrocznie gromadzą one tysiące pielgrzymów. Centralne uroczystości odbędą się 18 sierpnia.

Rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium, bernardyn o. Tarsycjusz Bukowski powiedział PAP, że w obchodach uczestniczył będzie kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy.

"Wierzymy, że obecność zwierzchnika katolików w ziemskiej ojczyźnie Chrystusa, przyczyni się do pogłębienia duchowej więzi pielgrzymów i przyjaciół polskiej Jerozolimy - Kalwarii Zebrzydowskiej, z chrześcijanami w Jerozolimie palestyńskiej oraz pobudzi naszą miłość do Ziemi Świętej, doświadczanej w ostatnim czasie dramatem wojny" - powiedział kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, bernardyn o. Cyprian Moryc.

O. Tarsycjusz poinformował, że odpust zainauguruje w niedzielę o godzinie 15. msza św. w bazylice kalwaryjskiej i procesja Współcierpienia Maryi do kaplicy Domku Matki Bożej, której będzie przewodniczył prowincjał bernardynów o. Egidiusz Włodarczyk.

We wtorek, w uroczystość NMP Kalwaryjskiej, sumę o godzinie 11. odprawi metropolita katowicki abp Adrian Galbas. 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, głównej mszy św. o godzinie 11. przewodniczył będzie o. Egidiusz Włodarczyk. Wieczorem odbędzie się wieczór misyjny.

W piątek kalwaryjskimi dróżkami przejdzie tradycyjna procesja Pogrzebu NMP. Po południu nieszpory przy kaplicy Domu Matki Bożej odprawi kard. Pierbattista Pizzaballa. Mszę św. po procesji będzie celebrował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

"Sobota to tradycyjny Dzień Młodzieży. W tym roku będziemy go przeżywali pod hasłem +Pan odpłaca mi według czystości rąk moich+. Patronem dnia będzie bł. o. Anastazy Pankiewicz, męczennik II wojny światowej. Głównym punktem będzie wieczorna eucharystia pod przewodnictwem kard. Pizzaballi, który wygłosi do młodzieży kazanie" - oznajmił o. Tarsycjusz.

Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę, 18 sierpnia. Wcześnie rano przy kościele Grobu Matki Bożej będzie celebrowana msza św. Później do bazyliki wyruszy procesja Wniebowzięcia Maryi. O godzinie 11. przy ołtarzu polowym będzie sprawowana suma pontyfikalna. Przewodniczyć jej będzie metropolita krakowski abp Jędraszewski, a kazanie wygłosi kard. Pizzaballa. Uroczystości wieczorem zwieńczą nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Początki odpustu sięgają XVII w., gdy powstał kalwaryjski klasztor bernardynów. Rozkwit obrzędów związanych z Wniebowzięciem przypada na XX w. Główne uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej obecnie odbywają się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. To tradycja od czasów kard. Karola Wojtyły, który jako metropolita krakowski zawsze uczestniczył w uroczystościach Wniebowzięcia na Jasnej Górze w Częstochowie. Chciał jednak też pielgrzymować do Kalwarii. Dlatego zaproponował, by bernardyni przenieśli odpust.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich. Równolegle z klasztorem Bernardynów wybudowano dróżki przypominające kompozycją miejsca święte w Jerozolimie. (PAP)

szf/ aop/