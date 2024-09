Sześciolatka w... oknie życia  

W czwartek 29 sierpnia po godz. 22.30 warszawska policja otrzymała zgłoszenie o sześcioletniej dziewczynce pozostawionej w oknie życia przy ulicy Hożej 53. Dziecko zostało znalezione przez siostry franciszkanki Rodziny Maryi, które natychmiast powiadomiły służby.

Okno życia istnieje w Warszawie od 15 lat. Poświęcił je 6 grudnia 2008 roku abp Kazimierz Nycz. Było to wówczas drugie takie miejsce w Polsce. Raz w miesiącu w swojej kaplicy zakonnej modlą się za znalezione przez nie dzieci w oknie, ich rodziców biologicznych i adopcyjnych.

Na miejsce zdarzenia 29 sierpnia przybyli ratownicy medyczni, którzy dokładnie przebadali dziewczynkę. Na szczęście była ona zadbana i zdrowa. Następnie została przewieziona do placówki opiekuńczej, gdzie obecnie przebywa.

Policji udało się ustalić tożsamość rodziców dziewczynki. Okazało się, że ojciec był poszukiwany przez służby w związku z niepłaceniem alimentów. Został zatrzymany i będzie przesłuchany. Matka dziewczynki nie została zatrzymana, a policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

Okno życia to specjalne miejsce, gdzie rodzice mogą anonimowo pozostawić swoje nowo narodzone dziecko, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jednak pozostawienie sześcioletniego dziecka w takim miejscu jest nietypowe i budzi wiele pytań dotyczących okoliczności tej sytuacji. Dzieci pozostawiane są tam przez rodziców - najczęściej przez matki w dramatycznych sytuacjach, gdy nie mogą lub nie chcą sprawować nad nimi opieki.

Okno to bezpieczne miejsce, otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby - najczęściej są to zakonnice. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.

Okna życia nie zastępują szpitali, gdzie matka może pozostawić noworodka, zrzekając się praw rodzicielskich, ale są alternatywą dla porzucenia dziecka na śmietniku i pozbawienia go opieki, zwłaszcza przez matki ukrywające ciążę. W ponad 60 oknach życia prowadzonych przez Caritas Polska znaleziono do tej pory ponad 160 dzieci.