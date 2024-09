Prymas: zmiany wprowadzane przez MEN szkodzą uczniom

Zmiany wprowadzane przez MEN szkodzą przede wszystkim uczniom - powiedział PAP prymas Polski abp Wojciech Polak odnosząc się do nowych zasad organizacji lekcji religii. Prymas zapewnił, że Episkopat jest otwarty na dialog z rządem i prosi o ten dialog.

Zgodnie z lipcową nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie organizacji lekcji religii, dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł łatwiej łączyć na lekcjach religii grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych.

"Nie wyobrażam sobie, żeby dzieci mogły bez stresu, czy bez lęku być łączone w grupy, w których będą uczniowie z różnych grup wiekowych" - ocenił prymas. Według hierarchy będzie to trudne przeżycie zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

"Myślę, że przy wprowadzaniu reform w oświacie potrzebny jest dialog, troska o wspólne dobro, o to, by razem wychowywać - o co apelowaliśmy w liście Episkopatu na Tydzień Wychowania" - przypomniał.

Abp Polak podkreślił, że "w dziele wychowania powinniśmy mieć wszyscy nie tylko wspólną wizję, ale też dobrą wolę i troskę o całościowe wychowanie młodego człowieka".

Zdaniem prymasa, zmiany wprowadzane przez Ministerstw Edukacji Narodowej szkodzą przede wszystkim uczniom.

"Religia w szkole jest okazją do przekazywania wartości, uczenia dialogu, miłości bliźniego, szacunku. Ale także tego wszystkiego, co wiąże się z kulturowym i społecznym oddziaływaniem wiary chrześcijańskiej, która w Polsce ma silne korzenie i to od początku istnienia polskiej państwowości" - stwierdził.

W ocenie prymasa rządzący powinni dostrzegać również "kulturotwórczy i społeczny" charakter lekcji religii w szkole. "Pozbawiając dzieci i młodzież lekcji religii, pozbawimy ich istotnej części wychowania" - zastrzegł.

Zaznaczył, że Episkopat jest otwarty na dialog z rządem. "Prosimy o ten dialog. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że dialog to coś innego niż proste przyjmowanie wskazań, które otrzymujemy" - powiedział.

Zgodnie z lipcową nowelizacją rozporządzenia w sprawie organizacji lekcji religii dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmioro dzieci.

Jednocześnie wprowadzono zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą: uczniów klas I-III albo klas IV-VI lub klas VII i VIII. Maksymalna liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych to 25, dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół - 28.

Od roku szkolnego 2024/2025 ocena z religii i etyki na świadectwie szkolnym nie jest wliczana do średniej ocen rocznych.

Nowelizacja rozporządzenia ws. organizacji lekcji religii po petycjach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej zostało zaskarżone przez I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała, że Trybunał wydał postanowienie zabezpieczające, zawieszając stosowanie nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji; zapowiedziała też, że w najbliższym czasie Trybunał wyda orzeczenie dotyczące rozporządzenia.

MEN stoi na stanowisku, że postanowienie TK nie wywołuje skutków prawnych. Rozporządzenie zostało wydane zgodnie z prawem i ma moc powszechnie obowiązującą od dnia 1 września 2024 r. - oświadczyło MEN. W rozmowie z PAP ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że konkordat owszem zobowiązuje państwo polskie do organizowania lekcji religii, natomiast to, w jaki sposób te lekcje są organizowane, zależy od decyzji ministra edukacji. (PAP)

Autorka: Iwona Żurek

