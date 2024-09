Stajemy się głosem tych, którzy w swoim cierpieniu nie mogą nawet wołać o pomoc. Przypominamy o niezbywalnej godności każdego człowieka i jego prawie do życia – piszą biskupi w Liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski pt. „Jan Paweł II – Ewangelia starości i cierpienia”, zapowiadającym ogólnopolskie obchody XXIV Dnia Papieskiego, który będziemy przeżywać w niedzielę 13 października 2024 roku.

Biskupi przypominają, że ból i cierpienie stanowiły szczególny rys życia i posługi Karola Wojtyły. „Publiczne przeżywanie choroby, a także starości, stały się jednym z najbardziej zapamiętanych symboli pontyfikatu Papieża Polaka. Spotkania św. Jana Pawła II z chorymi i cierpiącymi odbywały się w czasie każdej podróży apostolskiej, stanowiąc ważną część papieskiej posługi” – przyznają.

„Cierpienie dotyka indywidualnych osób, ale także grup społecznych czy narodów w wypadkach klęsk naturalnych, epidemii, katastrof i kataklizmów, a w końcu wojny, czego jesteśmy świadkami w Ukrainie, Palestynie, czy innych zakątkach świata” – czytamy w Liście.

Biskupi zwracają uwagę, że dla wierzącego człowieka „cierpienie, doświadczenie zła, a równocześnie milczenia i jakby nieobecności Boga, stanowi czas próby i oczyszczenia, które można nazwać ciemną nocą wiary”. „Jednocześnie staje się przestrzenią wypracowania cnoty wytrwałości i nadziei” – dodają.

Hierarchowie dziękują w Liście także rodzinom, które opiekują się ludźmi w podeszłym wieku, chorymi i cierpiącymi. „Wyrażamy wdzięczność wobec rodziców poświęcających swoje życie zawodowe i osobiste, aby opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Z szacunkiem przyjmujemy postawę dzieci, które towarzyszą swoim rodzicom w podeszłym wieku, troszcząc się nie tylko o ich potrzeby fizyczne i przynosząc ulgę w cierpieniu, ale nade wszystko poświęcając im czas” – podkreślają. Dziękują również lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom służby zdrowia, a także kapelanom i wolontariuszom posługującym w szpitalach, hospicjach i domach opieki.

Biskupi zaapelowali do rządzących, organizacji społecznych i wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących, „o ochronę i szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”. „Stajemy się głosem tych, którzy w swoim cierpieniu nie mogą nawet wołać o pomoc. Przypominamy o niezbywalnej godności każdego człowieka i jego prawie do życia” – piszą.

Hierarchowie zwracają uwagę, że w przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będzie można wesprzeć materialnie „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. „Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej budowy +cywilizacji miłości+” – zachęcają biskupi.

