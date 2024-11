Łódź: Od wtorku cykl wydarzeń z okazji VIII Światowego Dnia Ubogich  

Wydarzenia dla osób potrzebujących pomocy przygotował z okazji VIII Światowego Dnia Ubogich łódzki Caritas wraz z partnerami. Spotkania z ekspertami oferującymi różnego rodzaju wsparcie, wspólne posiłki i zbiórki charytatywne rozpoczną się we wtorek i potrwają do niedzieli.

W niedzielę 17 listopada ósmy raz obchodzony będzie ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Dyrektor Caritasu Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski poinformował, że w Łodzi obchody tego święta potrwają niemal przez cały tydzień i rozpoczną się we wtorek 12 listopada. Pozwoli to organizatorom skupić się na różnych aspektach ubóstwa i formach wsparcia.

"W tegorocznym orędziu papież pisze, że modlitwa osoby ubogiej jest szczególnie miła Bogu. Mówi też, że tak naprawdę każdy z nas jest osobą ubogą, bo ubóstwo to nie tylko brak materialny, ale wiele innych sytuacji życiowych. Nikt nie może być z tego powodu wykluczony. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi, a modlitwa jest przestrzenią, która może być dla nas wszystkich wspólna" - wyjaśnił Kopytowski.

Jego zdaniem Światowy Dzień Ubogich to dobra okazja do wysyłania bliźnim nawet drobnych gestów życzliwości i zainteresowania, które - gdy się skumulują - pozwolą "pchnąć świat we właściwym kierunku".

Odpowiadając na apel papieża łódzkie organizacje pomocowe przygotowały wydarzenia adresowane do mieszkańców Łodzi. We wtorek w Kinie Charlie podopieczni tych organizacji obejrzą film "Teściowie 2", a następnie spotkają się z Adamem Woronowiczem. Spotkanie zakończy się wspólnym posiłkiem

W środę w godz. 11.00-18.00 w namiocie przy zbiegu ul. Piotrkowskiej i św. Stanisława Kostki odbędzie się cykl spotkań ze specjalistami współpracującymi z Wydziałem Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dyrektor łódzkiego MOPS Piotr Kowalski podał, że na początek przewidziano możliwość skonsultowania się z pracownikami socjalnymi, streetworkerami i prawnikami. O godz. 13.00 zaplanowano wspólny posiłek, o godz. 15.00 spotkania z terapeutami uzależnień. Z kolei o godz. 17.00 zaprezentowana zostanie tegoroczna edycja poradnika dla osób w kryzysie bezdomności: "Gdzie zjeść, spać, umyć się, utrzymać wsparcie specjalisty w Łodzi".

"W tym dniu będziemy starali się zapewnić dostęp do jak najszerszej informacji na temat pomocy nie tylko samym osobom potrzebującym, ale także wszystkim tym, którzy chcieliby kogoś wesprzeć, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać, gdzie się zwrócić" - wyjaśnił Kowalski.

W czwartek 14 listopada o godz. 15.00 w tym samym namiocie przy ul. Piotrkowskiej odbędą się warsztaty kulinarne organizowane przez Stowarzyszenie Szczypta Dobra.

"Będziemy uczyć, jak przygotować prosty posiłek z produktów spożywczych, które najczęściej przekazywane są w paczkach żywnościowych, bo często obserwujemy, że obdarowani zastanawiają się, co zrobić z otrzymanym kilogramem mąki czy butelką oleju" - podkreślił Michał Bogusławski ze Stowarzyszenia.

Piątkowym wydarzeniem będzie koncert charytatywny zespołu EXODUS 15, który rozpocznie się o godz. 19.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Nawrot 104. Wejściówką będzie ciepły szalik, rękawiczki, skarpetki lub czapka, które w niedzielę zostaną przekazane osobom w kryzysie bezdomności.

Na sobotę zaplanowano dwa wydarzenia. Grupa z Łodzi dołączy do organizowanej przez Caritas XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Bezdomnych na Jasną Górę. Wieczorem o godz. 18.00 hospicjum domowe Caritasu zaprosi na mszę świętą w katedrze w intencji osób w żałobie, osieroconych i ich bliskich zmarłych. Eucharystii przewodniczył będzie bp Piotr Kleszcz.

Kulminacją tygodnia będzie VIII Światowy Dzień Ubogich. W niedzielę, o godz. 12.30 w łódzkiej archikatedrze kard. Grzegorz Ryś odprawi mszę świętą. Po niej, w godz. 14.00-18.00, na placu katedralnym czynne będzie miasteczko namiotowe. Medycy Ulicznej Misji Medycznej będą badać osoby potrzebujące wsparcia. Pomoc będą też świadczyć psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, doradcy zawodowi, terapeuci uzależnień, streetworkerzy. Wszyscy zjedzą wspólnie ciepły posiłek. Dostępna też będzie ciepła odzież i koce zebrane w ramach zbiórki "Ogrzej ciepłem".