MF: deficyt budżetu po maju wyniósł prawie 108,3 mld zł

Zgodnie z szacunkami MF dochody budżetu państwa po maju wyniosły nieco ponad 223,05 mld zł, a wydatki blisko 331,35 mld zł. Tym samym deficyt budżetu państwa wyniósł nieco ponad 108,29 mld zł, co stanowi 37,5 proc kwoty zaplanowanej na cały rok.

Resort finansów podał, że dochody budżetu państwa po maju w wysokości ponad 223,05 mld zł stanowią 35,2 proc. rocznego planu. Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 199,6 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2024 r. o ok. 36,5 mld zł (czyli o 15,5 proc.).

Z danych MF wynika, że dochody z podatku VAT wyniosły 138,3 mld zł i były wyższe o ok. 16,2 mld zł (tj. 13,3 proc.) w stosunku do wyników w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 35,3 mld zł i były wyższe o ok. 0,6 mld zł, a więc o 1,6 proc. niż przed rokiem.

MF podało także, że dochody z podatku PIT wyniosły -20 mld zł i były niższe o ok. 53,0 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2024 r. Resort przypomniał jednak, że to efekt reformy finansowania samorządów i że bez tej reformy dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 38,6 mld zł, czyli o 16,9 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Dochody z podatku CIT po maju wyniosły 36,8 mld zł i były niższe o ok. 1,5 mld zł (o 3,9 proc.) niż przed rokiem. MF wyjaśniło, że bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 39,9 mld zł, czyli byłyby o 4,2 proc. większe.

W okresie styczeń - maj 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 23,1 mld zł i było niższe o ok. 1,8 mld zł (o 7,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2024 r.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały jst w PIT i CIT. () Wysokość udziałów przekazanych JST z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń-maj 2025 r. wyniosła 93,4 mld zł. W porównaniu z kwotą 30,4 mld zł przekazaną w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi to wzrost o 63,3 mld zł (208,3 proc.) r/r. W okresie styczeń-maj 2025 r., całkowite wpływy sektora finansów publicznych (tj. budżetu państwa i JST) z PIT wyniosły 73,7 mld zł i były wyższe o 10,3 mld zł (16,2 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku" - wyjaśniło MF w komunikacie.

Resort dodał, że w maju br. dokonywane były zwroty z tytułu rozliczenia rocznego CIT za 2024 r. Kwota zwrotów była wyższa o ok. 0,7 mld (czyli o 53 proc.) w porównaniu do maja 2024 r.

Wydatki budżetu po 5 miesiącach tego roku wyniosły blisko 331,35 mld zł, co stanowi 36 proc. rocznego planu. MF podało, że do końca maja do ZUS trafiło 70,8 mld zł, czyli 35,8 proc. planu, na obronę narodową wydano 36,9 mld zł (29,9 proc. planu, a na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 24,4 mld zł tj. 32,3 proc. planu. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego pochłonęły 24,3 mld zł (48,3 proc. planu), na budżety wojewodów trafiło 22,6 mld zł (48 proc. planu), na zdrowie poszło 20 mld zł (53,6 proc. planu).

Według ustawy budżetowej na 2025 r. dochody budżetu mają w całym roku wynieść prawie 632,85 mld zł, wydatki niespełna 921,62 mld zł, a deficyt - 288,77 mld zł.

Od redakcji Wiara.pl

Owych 108,29 mld zł to w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski (licząc, ze jest nas 38 milionów, choć oficjalnie koło 36,6) ok. 2850 złotych. Bardzo odpowiedzialnych mamy gospodarzy, prawda? I nie ma pandemii, wojna na wschodzie to już smutna codzienność... Może warto przypomnieć, że gdy po czasach komunizmu mieliśmy dług w wysokości ówczesnych 42,3 miliarda dolarów konieczna była terapia szokowa. Dziś nieporównywalnie większy jest nasz dochód narodowy, ale.. To już blisko 60 proc naszego PKB. Pięknie się rządzący bawią...