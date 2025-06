"Arogancki dyktator Teheranu zamienił się w przerażonego mordercę, ostrzeliwującego cywilne cele" - oświadczył Kac. Według portalu Times of Israel Kac miał na myśli przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Od piątku w Izraelu w wyniku irańskich ataków rakietowych i dronowych zginęło co najmniej 21 osób, z czego w nocy z niedzieli na poniedziałek - pięć. Celem irańskich rakiet był gęsto zaludniony obszar metropolitalny Tel Awiwu i położona nad Morzem Śródziemnym Hajfa - podkreślił portal.

W piątek Izrael rozpoczął zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił tego dnia, że Iran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael. Obie strony zapowiadają kolejne uderzenia.

***

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapewnił podczas poniedziałkowego posiedzenia parlamentu, że kraj nie dąży do posiadania broni nuklearnej. Podkreślił, że Iran ma jednocześnie prawo do badań nuklearnych i rozwoju technologii nuklearnej.

"Cały naród Iranu musi połączyć siły i stanowczo przeciwstawić się (izraelskiej) agresji, która miała miejsce" - powiedział Pezeszkian, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent nazwał Izrael "ludobójczym przestępcą" i wezwał wszystkie kraje islamskie do połączenia sił i wsparcia Iranu - podała agencja IRNA.

Dotychczas w Izraelu zginęło w wyniku irańskich ostrzałów co najmniej 21 osób. Według irańskiego ministerstwa zdrowia w izraelskich atakach śmierć poniosły 224 osoby.

Od redakcji Wiara.pl

Zwróćmy uwagę na wypowiedź izraelskiego ministra obrony: to nie jest "oko za oko, ząb za ząb". Twarde, ale sprawiedliwe. To logika biblijnego Lameka, który za zniewagę i krzywdę musi odpowiedzieć zniewagą i krzywdą wielokrotnie mocniejszą. Ze sprawiedliwością nie ma to już nic wspólnego. Przy takim nastawieniu - a widzimy to też w działaniach Izraela w Strefie Gazy, gdzie śmierć niewinnych nie ma dla Izraela żadnego znaczenia, byle zrealizować swój plan - pokoju w tym rejonie świata albo nie będzie nigdy, albo nastąpi "pokój cmentarny", gdy jedna ze stron wdepcze przeciwnika w ziemię.