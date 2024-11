PFROŻ wnioskuje o przedłużenie terminu konsultacji społecznych

Chodzi o rozporządzenie wprowadzające do szkół dwa nowe przedmioty i zlikwidowanie wychowania do życia w rodzinie

„Wnioskujemy o przedłużenie terminu konsultacji społecznych o jeden miesiąc z uwagi na to, że projekt dotyczy powołania dwóch nowych przedmiotów: edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej; uzasadnienie przyczyn, dla których powołanie nowych przedmiotów ma łączyć się z obligatoryjną likwidacją przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie” – napisał Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w liście do Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący powołania dwóch nowych przedmiotów: edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej. Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wnioskuje do minister Barbary Nowackiej o przedłużenie terminu konsultacji społecznych o jeden miesiąc (termin zgłaszania uwag mija 21 listopada br.).

„Odnośne rozporządzenie jest opisane w projekcie i w jego uzasadnieniu na 90 stronach, zawierających zapisy prawne i merytoryczne treści projektowanych przedmiotów. Przygotowanie tego dokumentu wraz z podstawą programową trwało w MEN ok. 10 miesięcy. Rzetelne odniesienie się do tych propozycji wymaga więcej czasu na sporządzenie fachowych i w pełni profesjonalnych opinii i propozycji. Nie jest to możliwe w tak krótkim czasie, zważywszy również na to, że w tym okresie przypadają święta i dodatkowe dni wolne od pracy” – zwrócono uwagę.

Federacja Życia zaapelowała też do minister edukacji narodowej o „uzasadnienie przyczyn, dla których powołanie nowych przedmiotów ma łączyć się z obligatoryjną likwidacją przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie, co zawiera rozporządzenie skierowane do konsultacji”. W liście zauważono, że „przedmiot Wychowanie do Życia w Rodzinie dysponuje dużym gronem dobrze wykształconych, doświadczonych nauczycieli, zatwierdzoną przez MEN sprawdzoną w praktyce podstawą programową i dobrze opracowanymi, gotowymi materiałami edukacyjnymi. Ponadto przeprowadzane badania naukowe wykazują, że przedmiot ten jest dobrze oceniany przez uczniów i pozytywnie wpływa na ich postawy”.

„W imieniu 38 organizacji zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zwracamy się o niezbędne wyjaśnienia, aby w sposób racjonalny i zgodny z dobrem uczniów mieć możliwość odniesienia się do szczegółów nowych propozycji zawartych w projekcie rozporządzenia” – zaapelował Zarząd PFROŻ.

W dniu 30 października 2024 r. minister Barbara Nowacka przekazała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej z uzasadnieniem i OSR. Termin, do którego można nadsyłać uwagi, został ustalony na 21 listopada br. czyli zaledwie 21 dni od dnia publikacji.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji prorodzinnych oraz chroniących życie. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.