Liturgii przewodniczył metropolita łódzki, który wygłosił również homilię. Wśród ponad 50 duchownych obecni byli także biskupi związani z archidiecezją łódzką: bp Krzysztof Nykiel, bp Piotr Kleszcz OFM Conv oraz bp Zbigniew Wołkowicz.

W homilii kardynał odwołując się do dzisiejszej Ewangelii o budowaniu na skale i piasku, odniósł się szerzej do kontekstu ewangelicznego (5,6,7 rozdziału Ewangelii św. Mateusza), gdzie jest mowa o błogosławieństwach i nowym Dekalogu. - Ktoś potrafi wypełnić te słowa, są jacyś ochotnicy? Nikt z nas nie potrafi tych słów wypełnić. Każdy, kto by chciał wypełniać te słowa w oparciu o siebie samego, o swoje możliwości, nawet o swoje dobre postanowienia, buduje na piasku – stwierdził.

- Jesteśmy w domu człowieka, który od Jezusa dostał na imię Piotr, czyli skała, ale sam był z natury jak piasek. Na Ostatniej Wieczerzy powiedział: 'choćby wszyscy Cię opuścili ja oddam życie swoje za Ciebie', a za chwilę powiedział: 'nie znam Go, nie wiem o Kim mówisz, nigdy Go nie widziałem'. On był jak piasek! Jak piasek, tacy jesteśmy! Każdy, kto buduje na sobie, buduje na piasku. – tłumaczył kard. Ryś.

- Nie da się żyć po Bożemu bez mocnej relacji z Bogiem. Jeśli nie mam czasu, żeby Go spotkać, jeśli nie mam czasu, żeby Go słuchać w Słowie, jeśli nie mam czasu, żeby podejść do Eucharystii, żeby Go przyjąć, jeśli nie mam czasu na sakrament pokuty, jeśli nie mam czasu, żeby wejść mocno we wspólnotę Kościoła… jeśli Go nie odnajduję w tych wszystkich miejscach, gdzie On chce być znaleziony, gdzie chce się spotkać - wejść ze mną w mocną, trwałą, żywą relację jeśli nie - to buduję na sobie tzn. na piasku – podkreślił metropolita łódzki.

Kończąc homilię, duchowny zaznaczył, że Pan Bóg wzywa nas do relacji, która uzdalnia do życia Bożego. Tę prawdę uświadamia nam Adwent. - Pan przychodzi, Pan jest blisko . Wejdź z Nim w relację, a zobaczysz także w swoim życiu czyny, które nie wydają się możliwe do spełnienia, ale z Bogiem wszystko jest możliwe – zakończył.

Kardynał Grzegorz Ryś wraz z biskupem Piotrem Kleszczem OFM Conv. oraz biskupem Zbigniewem Wołkowiczem uczestniczyli w dniu wczorajszym w audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Watykanie, gdzie metropolita łódzki przedstawił Ojcu Świętemu nowych biskupów pomocniczych archidiecezji łódzkiej. W najbliższych dniach kard. Ryś będzie uczestniczył w Konsystorzu, który został zwołany przez Ojca Świętego Franciszka w celu kreowania nowych kardynałów.