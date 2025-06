Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z czwartku na piątek zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet balistycznych i dronów. W Kijowie zginęły trzy osoby, a około 40 zostało rannych - poinformowała ukraińska policja.

"Zabici to trzech ratowników, a dziewięciu innych (funkcjonariuszy służb ratunkowych) doznało obrażeń podczas usuwania skutków ataków. Uszkodzonych zostało 38 obiektów, w tym pięć budynków mieszkalnych i pięć domów prywatnych, a także 10 samochodów" - czytamy w komunikacie policji w Telegramie (https://tinyurl.com/3mr39pyr).

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w stolicy zginęły co najmniej cztery osoby, a 20 zostało rannych. "Cztery osoby zginęły w stolicy. W kilku miejscach trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze" - napisał Kliczko.

Szef miejskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko powiadomił, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały tory metra między stacjami Darnycia i Liwobereżna.

Naziemna część stacji Dnipro i Lisowa jest tymczasowo zamknięta dla ruchu pociągów - zaznaczyła spółka Kijowskie Metro. Na miejscu prowadzone są prace naprawcze, które mają potrwać jeden dzień.

Ukraińskie kolei państwowe Ukrzaliznycia poinformowały, że w obwodzie kijowskim uszkodzone zostały tory kolejowe; część pociągów skierowano na objazdy.

Rosyjskie wojska przeprowadziły też zmasowany ostrzał Łucka w zachodniej części Ukrainy. W wyniku udarzenia z zastosowaniem rakiet i dronów częściowo zniszczony został budynek mieszkalny; obrażeń doznało pięć osób - podały lokalne władze. Mer miasta Ihor Poliszczuk powiadomił, że rosyjskie wojska użyły 15 dronów kamikadze i sześciu pocisków rakietowych.

Zaatakowany został również Tarnopol na zachodzie kraju, gdzie uszkodzono m.in. obiekty przemysłowe. Część miasta została pozbawiona elektryczności, a woda jest dostarczana z przerwami - relacjonował mer miasta Serhij Nadał.

Wiaczesław Nehoda, szef Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, podał, że wzrosła liczba poszkodowanych w wyniku nocnych rosyjskich ostrzałów. Obecnie wiadomo o dziesięciu rannych osobach, w tym pięciu pracownikach służb ratunkowych.

Według Tarnopolskiego Regionalnego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, od godz. 9 (godz. 8 w Polsce) stężenie szkodliwych substancji w powietrzu spada. Poziom promieniowania we wszystkich wyznaczonych lokalizacjach w regionie i mieście Tarnopol mieści się w normie" - powiadomił Nehoda, nawiązując do wcześniejszych doniesień o zanieczyszczeniu powietrza w mieście szkodliwymi substancjami.

Z Kijowa Iryna Hirnyk

Rosjanie przeprowadzili w nocy kombinowany atak powietrzny atkując między innymi Kijów, Tarnopol i Łuck.

Wystrzelono pociski manewrujące z bombowców Tu-95 oraz Tu-160, pociski Kalibr z morza Czarnego, pociski balistyczne oraz Szahedy.

Wiele trafień co potwierdza materiał dowodowy pic.twitter.com/6b97YoMsj6 — Michał Nowak (@nowakmichal11) 6 czerwca 2025

***

Siły Obronne Ukrainy w nocy z czwartku na piątek zaatakowały skład paliwa dla lotnictwa strategicznego w mieście Engels na zachodzie Rosji; atak spowodował pożar na dużą skalę - poinformował portal Ukraińska Prawda za rosyjskimi kanałami na Telegramie.

Według wstępnych informacji do ataku wykorzystano drony. Wskutek uderzenia wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym zlokalizowanym w mieście Engels, gdzie przechowywane jest paliwo dla bombowców strategicznych. Samoloty te są regularnie wykorzystywane przez Rosję do wystrzeliwania pocisków manewrujących na ukraińskie miasta - zaznaczył portal.

Ukraińskie drony zaatakowały ten magazyn ropy już wcześniej, na początku stycznia 2024 r. Wywołanego atakiem pożaru nie dawało się ugasić przez kilka dni.

Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko potwierdził atak na magazyn ropy w Engelsie, w obwodzie saratowskim, a do wpisu na Telegramie dołączył zdjęcie i nagranie wideo, na których widać ogień i dym. (https://tinyurl.com/54jm75n9)

"Oto kilka ujęć z Rosji: baza paliwowa w Engelsie oraz lotnisko wojskowe Diagilewa. Uderzono również w zakład Progress w Miczuryńsku (w obwodzie tambowskim na zachodzie Rosji - PAP) - to jeden z kluczowych elementów rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. To właśnie tam Rosja pozyskuje komponenty, które zasilają jej systemy rakietowe i artyleryjskie" - napisał Kowałenko.

Jak podał, zakład w Miczuryńsku specjalizuje się w produkcji precyzyjnych urządzeń elektronicznych, w tym systemów naprowadzania, stabilizacji oraz kierowania artylerią i wyrzutniami rakietowymi (RSZW). Opracowywane i wytwarzane są tam również komponenty do zautomatyzowanych systemów dowodzenia wojskami - które pozwalają rosyjskiej armii koordynować ataki na ukraińskie miasta.

Progress jest kluczowym dostawcą dla innych rosyjskich zakładów zbrojeniowych, wspierając produkcję systemów Hiacynt, MSTA, Tornado i części do Iskanderów - dodał Kowałenko.

***

- Do eksplozji i wykolejenia się lokomotywy doszło w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim na zachodzie Rosji - poinformował gubernator Wiaczesław Gładkow. Według wstępnych ustaleń przyczyną był ładunek wybuchowy umieszczony pod szynami - dodał.

Nie stwierdzono ofiar w ludziach - przekazał Gładkow na Telegramie.

To kolejny w ostatnich dniach przypadek uszkodzenia infrastruktury kolejowej na obszarach Rosji przylegających do Ukrainy. W miniony weekend w obwodzie briańskim wiadukt drogowy spadł na przejeżdżający pod nim pociąg wiozący 388 pasażerów; zginęło siedem osób, a ponad 100 zostało rannych. Kilka godzin później zawalił się most kolejowy nad autostradą w obwodzie kurskim, powodując wykolejenie się lokomotywy i obrażenia u kilku osób.

Rosyjski Komitet Śledczy o oba te zdarzenia oskarżył ukraińskie służby. Władze w Kijowie nie odniosły się oficjalnie do tych oskarżeń.

Z kolei w czwartek uszkodzone zostały tory w obwodzie woroneskim, gdzie doszło do eksplozji. Rosyjskie służby wszczęły dochodzenie.

Ponadto portal Moscow Times przypomniał, że 25 maja w obwodzie biełgorodzkim nieznani sprawcy podłożyli pod tory kolejowe ładunek wybuchowy, a ukraińskie kanały na Telegramie informowały wówczas, że w powietrze zostały wysadzone tory "na ważnym odcinku logistycznym"