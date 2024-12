Otwarcie Notre Dame: dwa dni uroczystości publicznych i religijnych  

Gośćmi uroczystości 7 grudnia będą monarchowie, prezydenci, premierzy, przywódcy organizacji międzynarodowych i Kościołów. Ceremonia miała odbyć się na placu przed katedrą (noszącym od 2006 roku imię Jana Pawła II), jednak z powodu złych warunków meteorologicznych została przeniesiona do wnętrza katedry.

Na początku uroczystości arcybiskup Paryża Laurent Ulrich zastuka pastorałem w zamknięte drzwi katedry. Zabrzmi psalm, jako symboliczna "odpowiedź" świątyni, która zamilkła po pożarze. Za trzecim uderzeniem i trzecim śpiewem drzwi się otworzą.

W katedrze odbędzie się uroczystość, która miała przebiegać na placu przed świątynią. Jej elementami są: film o odbudowie katedry i hołd dla strażaków i budowniczych, którzy uratowali świątynię oraz krótki recital muzyki klasycznej - wystąpią bracia Renaud i Gautier Capucon (skrzypce i wiolonczela). Przemówienie wygłosi prezydent Francji Emmanuel Macron.

Rozpocznie się część religijna - nabożeństwo otwarcia. W jego trakcie abp Ulrich symbolicznie "obudzi" XVIII-wieczne organy. Hierarcha pobłogosławi instrument; nastąpi modlitwa i symboliczny dialog, w którym organy, wzywane ośmiokrotnie, odpowiadać będą muzyką. Grać będą czterej organiści: Olivier Latry, Vincent Dubois, Thierry Escaich i Thibault Fajoles.

Rektor katedry Olivier Ribadeau Dumas podkreślał, że otwarcie katedry ma być "wspaniałym znakiem nadziei".

XVIII-wieczne Wielkie Organy, największe we Francji, składają się z około 8 tysięcy piszczałek. Płomienie nie dotarły do nich podczas pożaru, ale instrument pokrył się toksycznym ołowianym pyłem, a niektóre elementy ucierpiały z powodu różnic temperatur. Podczas odbudowy Notre Dame każdą piszczałkę oczyszczono i wyremontowano w warsztatach poza katedrą. Dostrojenie piszczałek po ich ponownym zamontowaniu trwało kilka miesięcy.

Następnie zabrzmią modlitwy i śpiewy modlitewne. Końcowe błogosławieństwo i śpiew Te Deum zakończą nabożeństwo.

Warunki pogodowe wymusiły zmianę planu koncertu, który również miał odbyć się przed katedrą. Telewizja Francuska poinformowała w piątek wieczorem, że koncert zostanie nagrany w piątek wieczorem i w nocy na żywo i wyemitowany w sobotę.

Jak zapowiadano, na koncert złoży się występ znanych piosenkarzy francuskich: Clary Luciani, Garou, Vianneya i DJa Michaela Canitrota, a także gwiazd światowej opery i muzyki klasycznej. Są wśród nich: sopranistki Pretty Yende i Julie Fuchs, tenor Benjamin Bernheim, chiński pianista Lang Lang i amerykański wiolonczelista Yo-Yo Ma. Orkiestrę Filharmoniczną Francuskiego Radia poprowadzi wenezuelski dyrygent Gustavo Dudamel.

W niedzielę 8 grudnia o godz. 10.30 abp Ulrich odprawi mszę, podczas której poświęci ołtarz świątyni. Na nabożeństwie obecnych będzie blisko 170 biskupów z Francji i całego świata, kapłani z każdej ze 106 parafii diecezji paryskiej i duchowni katolickich Kościołów obrządku wschodniego, jak również wierni reprezentujący te wspólnoty.

Konsekracja ołtarza, która jest centralnym obrzędem uroczystości, nastąpi w pięciu etapach. Najpierw złożone zostaną w nim relikwie pięciorga świętych związanych z dziejami Kościoła paryskiego. To relikwie: św. Marii Eugenii od Jezusa Milleret, Magdaleny Zofii Barat, św. Katarzyny Laboure, św. Karola de Foucaulda i błogosławionego Włodzimierza Ghiki. Kolejne elementy obrzędu to: modlitwa dziękczynna, namaszczenie olejami i ofiarowanie kadzidła, następnie ołtarz zostanie ozdobiony i oświetlony.

Od wieczora katedra znów ma być dostępna dla wszystkich, a przez pierwszy tydzień - do 14 grudnia - otwarta będzie do godz. 22.

Dni od 8 do 15 grudnia to oktawa, będąca okazją do wspólnego świętowania ponownego otwarcia świątyni. W środę, 11 grudnia Notre Dame przyjmie mieszkańców i handlowców z tej dzielnicy. 12 grudnia obchodzone będzie święto Matki Bożej z Guadalupe. W piątek 13 grudnia powróci do Notre Dame relikwia korony cierniowej Chrystusa - jedna z najcenniejszych relikwii świątyni, szczęśliwie uratowanych z pożaru.

Notre Dame wracać będzie do poprzedniego życia, jako miejsce kultu i jeden z najważniejszych zabytków Paryża. Choć wcześniej minister kultury Rachida Dati proponowała, by wprowadzić opłatę za wstęp, w wysokości 5 euro, na razie nie ma o tym mowy. Przewidywany jest system darmowych biletów, które będzie można zarezerwować w specjalnej aplikacji (Compagnon de visite) lub przez stronę internetową. System ten został uruchomiony 3 grudnia i wejściówki wyczerpały się w ciągu kilku godzin.

Do Notre Dame będzie też można spróbować wejść bez rezerwacji przez internet, ale trzeba liczyć się z długim oczekiwaniem. Oczekuje się, że katedra, w której jednocześnie może znajdować się około 3 tysięcy osób, przyjmie w ciągu roku 15 mln pielgrzymów i turystów.