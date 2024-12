Dziś Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie  

Kościół katolicki w Polsce w drugą niedzielę adwentu obchodzi "Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie". W ramach zbiórki do puszek w ubiegłym roku zebrano 2 mln 604 tys. zł, z których 1 mln 204 tys. zł przekazano na pomoc działającym w Ukrainie domom seniora, domom dziecka i parafiom.

Celem 25. Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i w Azji Środkowej - w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji, Uzbekistanie, Rosji oraz Litwie, Łotwie i Estonii.

W Kazachstanie na przykład wspólnota katolicka liczy ok. 200 tys. osób, z czego Polacy stanowią poniżej 30 tys. W tym kraju żyje ok. 130 narodowości i grup etnicznych z których wiele osób włącza się do Kościoła katolickiego - powiedział metropolita astański abp Tomasz Peta.

W ubiegłym roku, w drugą niedzielę adwentu zebrano 2 mln 604 tys. złotych. Dzięki zbiórkom udało się zrealizować 186 projektów nadesłanych z różnych krajów na Wschodzie - przekazał ks. Leszek Kryża, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Poinformował, że najwięcej przekazano na pomoc Ukrainie. W 2024 r. z funduszy Zespołu przeznaczono 1 mln 204 tys. zł na pomoc działających w Ukrainie domów seniora, domów dziecka i wielu wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych oraz organizację letniego wypoczynku dla dzieci, które dzięki temu mogły oderwać się od wojennej rzeczywistości.

Dodał, że zespół pomógł w organizacji letnich obozów wypoczynkowych dla 33 grup dzieci z Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Uzbekistanu, Kazachstanu i Syberii.

Ks. Kryża zaznaczył, że w 2023 r. zespół przekazał 612 tys. zł na pomoc remontowo-budowlaną oraz 425 tys. zł na zakup paramentów liturgicznych m.in. nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych dla parafii.