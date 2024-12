Papież apeluje o świąteczne zawieszenie broni na wszystkich frontach

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do rządzących i wspólnoty międzynarodowej o wprowadzenie do Świąt Bożego Narodzenia zawieszenia broni na wszystkich frontach. Apel wystosował podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych na plac Świętego Piotra papież powiedział: "Módlmy się dalej o pokój; w umęczonej Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, Izraelu, Libanie, teraz w Syrii, w Birmie, Sudanie Południowym i wszędzie tam, gdzie jest cierpienie z powodu wojny i przemocy".

"Apeluję do rządzących i wspólnoty międzynarodowej o to, aby do Świąt Bożego Narodzenia doszło do zawieszenia broni na wszystkich frontach wojny" - wezwał Franciszek.

Podkreślił też: "Dzisiaj na sercu leży mi to, by prosić was wszystkich o modlitwę za więźniów, którzy w Stanach Zjednoczonych są w korytarzu śmierci". Dodał, że osób skazanych na karę śmierci jest w USA kilkanaście.

"Módlmy się o to, aby ich kara była złagodzona, zmieniona. Pomyślmy o tych naszych braciach i siostrach i prośmy Pana o łaskę, by uratować ich przed śmiercią" - wezwał papież.

Wyraził także bliskość z mieszkańcami Nikaragui, gdzie trwają prześladowania Kościoła katolickiego. Zachęcił do modlitwy za tamtejszy Kościół i naród oraz zaapelował o "konstruktywny dialog" w duchu szacunku, by krzewić pokój, braterstwo i zgodę w tym kraju.

Franciszek zapewnił również: "Jestem blisko z pracownikami ze Sieny, Fabriano i Ascoli Piceno, którzy bronią w sposób solidarny prawa do pracy, które jest prawem do godności. Niech nie odbiera im się pracy z powodów ekonomicznych czy finansowych".

Tak odniósł się do napięć w trzech włoskich fabrykach Beko, wielkiego międzynarodowego producenta sprzętu AGD, który zapowiedział zwolnienie w nich około 2 tysięcy osób.

W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański papież zachęcił do refleksji: "W naszych czasach, wstrząsanych wojnami i skoncentrowanych na dążeniu do posiadania i dominacji - w czym pokładam swoją nadzieję? W sile, w pieniądzach, w potężnych przyjaciołach, czy w nieskończonym miłosierdziu Boga?".

"A w obliczu blichtru fałszywych modeli, które krążą w mediach i internecie gdzie szukam szczęścia? Gdzie jest skarb mojego serca?" - pytał.

Z Watykanu Sylwia Wysocka

Pełny tekst papieskiego wystąpienia