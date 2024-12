Papież ujawnił, że udaremniono dwa zamachy na jego życie  

Papież Franciszek ujawnił, że w czasie jego wizyty w Iraku w marcu 2021 r. udaremniono dwa zamachy, do których miało wtedy dojść. Niedoszli zamachowcy zostali zabici - wyjawił w autobiografii, która ukaże się w styczniu. Jej fragment opublikował we wtorek, w dniu 88. urodzin papieża dziennik "Corriere della Sera".

W książce papież wyznał: "Prawie wszyscy odradzali mi tę podróż, pierwszą w tym zakątku Bliskiego Wschodu, zdewastowanym przez ekstremistyczną przemoc i profanacje ze strony dżihadystów".

Przypomniał, że trwała wówczas pandemia Covid-19, a zakażony wirusem był wtedy także nuncjusz apostolski w Bagdadzie arcybiskup Mitja Leskovar.

"Przede wszystkim jednak każde źródło wskazywało na bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa - i to do tego stopnia, że do krwawych ataków doszło nawet w przeddzień mojego wyjazdu" - ujawnił Franciszek.

"Ale ja bardzo chciałem bardzo jechać. Czułem, że powinienem" - przyznał papież.

Następnie opowiedział: "Policja przekazała żandarmerii watykańskiej informację od angielskich służb specjalnych o tym, że kobieta z materiałami wybuchowymi - młoda kamikadze udawała się do Mosulu, by wysadzić się podczas papieskiej wizyty. Ponadto ciężarówka miała ruszyć z pełną prędkością z takim samym zamiarem".

Jak zaznaczył, mimo wszystko kontynuował swoją podróż.

Podkreślił również, że po wizycie w Mosulu zapytał żandarmerię watykańską, co wiadomo o dwóch niedoszłych zamachowcach.

"Komendant odpowiedział mi lakonicznie: +Już ich nie ma+. Policja iracka ich namierzyła i wysadziła w powietrze" - wyjaśnił.

"To również bardzo mnie poruszyło. To także był zatruty owoc wojny" - podkreślił Franciszek.

Podczas historycznej wizyty w Iraku, który Franciszek odwiedził jako pierwszy biskup Rzymu, papież pojawił się w Bagdadzie, na terenie starożytnego miasta Ur, a także w Mosulu i Karakoszu, które wcześniej znajdowały się pod kontrolą Państwa Islamskiego oraz w Irbilu w irackim Kurdystanie.