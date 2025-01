Watykan" W wigilijny wieczór papież zainauguruje Rok Święty

Wigilię papież Franciszek o godz. 19 otworzy Drzwi Święte w bazylice watykańskiej, inaugurując tym uroczystym gestem Rok Święty w Kościele. Wydarzenie będzie transmitowane na cały świat. Jubileusz Zwyczajny ogłaszany jest co 25 lat. Ćwierć wieku temu Drzwi Święte otworzył Jan Paweł II.

W porównaniu z długą, podniosłą liturgią pod przewodnictwem polskiego papieża ta wtorkowa w przedsionku bazyliki będzie krótka, prosta i skromna. Przewidziano śpiew, wprowadzenie, modlitwę papieża i czytanie fragmentu Ewangelii. Następnie Franciszek otworzy Drzwi Święte. Rozlegną się dzwony bazyliki Świętego Piotra.

W Watykanie poinformowano, że po papieżu i osobach z nim koncelebrujących przez Drzwi Święte przejdzie 54 wiernych z 27 krajów na pięciu kontynentach, w tym z ojczyzny Franciszka - Argentyny, a także z Australii, Austrii, Francji, Włoch, Słowacji, Brazylii, Kanady, USA, Chin, Korei Południowej, Iranu, Nigerii i Wietnamu. Między Wielkimi Jubileuszami Drzwi Święte są zamurowane, a mur rozbierany jest przed kolejną inauguracją. Po ceremonii otwarcia Drzwi Świętych Franciszek odprawi pasterkę w bazylice.

Rok Święty odbędzie się pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". W opublikowanej w maju tego roku bulli "Spes non confundit" (nadzieja zawieść nie może), ogłaszającej Jubileusz roku 2025 Franciszek napisał: "Niech pierwszy znak nadziei przełoży się na pokój dla świata, który po raz kolejny pogrąża się w tragedii wojny. Ludzkość, niepomna na dramaty przeszłości, poddawana jest nowej i trudnej próbie, w której wiele ludów jest uciskanych przez brutalność przemocy. Czego jeszcze brakuje tym narodom, czego by jeszcze nie doznały?". "Oby światło chrześcijańskiej nadziei dotarło do każdego człowieka, jako orędzie Bożej miłości skierowane do wszystkich" - podkreślił.

Papież wyraził przekonanie, że konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele dobra obecnego w świecie po to, "aby nie ulec pokusie przekonania o byciu pokonanym przez zło i przemoc". Zapytał: "Jak to możliwe, że rozpaczliwe wołanie o pomoc nie pobudza przywódców narodów do zakończenia zbyt wielu regionalnych konfliktów mimo świadomości konsekwencji, które mogą z nich wyniknąć na poziomie globalnym? Czy to zbyt wiele, by marzyć, aby broń umilkła i przestała przynosić zniszczenie i śmierć?".

Zaapelował o zaangażowanie dyplomacji w "odważne i twórcze budowanie przestrzeni negocjacji, zmierzających do trwałego pokoju". Zachęcił również rządy do tego, by w Roku Świętym podjęły inicjatywy amnestii lub umorzenia wyroków. "Ponawiam mój apel, aby z pieniędzy wykorzystywanych na broń i inne wydatki wojskowe stworzyć Światowy Fundusz na rzecz ostatecznego wyeliminowania głodu i rozwoju krajów najuboższych, aby ich mieszkańcy nie uciekali się do przemocy lub rozwiązań podstępnych i nie byli zmuszani do opuszczania swoich krajów w poszukiwaniu bardziej godnego życia" - wezwał. Ponadto zachęcił rządy najbogatszych państw, by zgodziły się umorzyć długi krajów, które nigdy nie będą mogły ich spłacić.

Wielki Jubileusz to zgodnie z tradycją rok szczególnej łaski. Pierwszy Rok Święty obchodzony był w 1300 roku na mocy decyzji papieża Bonifacego VIII. Potem ogłaszany był co 50 lat, następnie co 33 lata, ile żył Chrystus, a ostatecznie co 25 lat. Nadzwyczaj uroczyście obchodzony był Wielki Jubileusz 2000 roku za pontyfikatu Jana Pawła II. Do Rzymu przybyły wtedy miliony pielgrzymów z całego świata.

Dwa dni po inauguracji, 26 grudnia, Franciszek w symbolicznym i pierwszym takim geście w historii otworzy Drzwi Święte w rzymskim więzieniu Rebibbia. W ten sposób, jak wyjaśniono, pragnie wyrazić bliskość ze wszystkimi więźniami na świecie.

Drzwi Święte zostaną otwarte także w trzech pozostałych papieskich bazylikach w Rzymie, ale już bez obecności papieża: 29 grudnia w bazylice Świętego Jana na Lateranie, 1 stycznia w bazylice Matki Bożej Większej, a 5 stycznia w bazylice Świętego Pawła za Murami.

W Roku Świętym odbędzie się kilkadziesiąt pielgrzymek z diecezji i krajów oraz około dwudziestu wydarzeń - Jubileuszy poszczególnych grup zawodowych i społecznych z całego świata, które spotkają się z papieżem. Dziesiątki takich audiencji i intensywny program będą ogromnym wyzwaniem dla sił i zdrowia 88-letniego papieża.

Pierwszy, od 24 do 26 stycznia, będzie Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji. Na 8 i 9 lutego zapowiedziano Jubileusz wojska, policji i służby bezpieczeństwa, a na 15-18 lutego Jubileusz artystów. 5 i 6 kwietnia odbędzie się Jubileusz chorych i pracowników służby zdrowia, 25-27 kwietnia - młodzieży szkolnej, a następnie Jubileusz osób niepełnosprawnych. 1-4 maja to Jubileusz ludzi pracy i od następnego dnia - przedsiębiorców. Na przełomie maja i czerwca zorganizowany zostanie Jubileusz rodzin, dziadków i osób starszych. 14-15 czerwca odbędzie się pielgrzymka sportowców, a tydzień później - rządzących. Setek tysięcy osób z całego świata oczekuje się od 28 lipca do 3 sierpnia podczas Jubileuszu młodzieży.

W programie na 20 września jest Jubileusz pracowników wymiaru sprawiedliwości, a na 4-5 października - migrantów. 31 października przybędą do Watykanu pracownicy oświaty, 16 listopada - ubodzy. Ostatni będzie Jubileusz więźniów 14 grudnia.

Rok Święty zakończy się zamknięciem Drzwi Świętych bazyliki watykańskiej 6 stycznia 2026 roku.

Z Watykanu Sylwia Wysocka