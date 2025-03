Rozpoczęły się zapisy na drugi Międzynarodowy Kongres Projektu Misterogrande. Wydarzenie to jest ważnym punktem na mapie Polski dla wszystkich, którzy interesują się sakramentem małżeństwa.

Trzydniowy Kongres dla rodzin z dziećmi poświęcony sakramentowi małżeństwa

Biblista, teolog i dogmatyk opowiedzą o tym, dlaczego małżeństwo jest sakramentem

Mocne świadectwa małżonków i księży o tym, jak Duch Święty działa w ich codzienności

Fundacja Misterogrande wraz z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie organizuje drugi Międzynarodowy Kongres „Odkryj małżeństwo”, który odbędzie się w dniach 1-3 maja 2025 w Gnieźnie. Kongres rozpocznie Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który objął wydarzenie patronatem honorowym.

Międzynarodowy Kongres „Odkryj małżeństwo” to cykliczne wydarzenie które odbywa się od kilku lat w Polsce. Prelegenci z Włoch i Polski pomogą odkryć uczestnikom dlaczego małżeństwo jest sakramentem. Do uczestnictwa zapraszamy małżonków, jak i narzeczonych, a nawet osoby konsekrowane, bo przecież każdy może się zachwycać darem, jakim jest sakrament małżeństwa.

„Małżeństwo dzisiaj to wymagający temat, ale głęboko wierzymy w to, że sakrament małżeństwa jest prawdziwym darem od Boga i drogą do świętości. Dlatego Kongres będzie pełnym radości wspólnym odkrywaniem czym jest ten dar.” - mówią organizatorzy

wydarzenia.

Aby zgłosić udział w kongresie, kliknij TUTAJ.

Podczas Kongresu uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania inspirujących wykładów z tłumaczeniem na język polski, świadectw doświadczonych małżonków, udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz rozmów z prelegentami i innymi uczestnikami.

Fundacja Misterogrande powstała w marcu 2022 roku w Gnieźnie, gdzie jedenaście małżeństw i dwóch księży podpisało akt fundacyjny. Jej misją jest głoszenie piękna sakramentu małżeństwa. Zajmuje się przygotowaniem narzędzi do pracy z małżeństwami. Wśród nich są: rekolekcje weekendowe „Oto Oblubieniec”, kursy pudełkowe „Zaślubieni Jezusowi” i „Love to live”, książki włoskiego duszpasterza ks. Renzo Bonetti, oraz narzędzie ewangelizacyjne „Światło Zaślubin”. Fundacja otrzymała błogosławieństwo dla swojej działalności od arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.