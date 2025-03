Papież w szpitalu: terapia, odpoczynek, modlitwa i praca  

W 22. dniu pobytu w szpitalu papież Franciszek kontynuował terapię, odpoczywał, modlił się i pracował- podało w piątek watykańskie biuro prasowe. Tego dnia po raz pierwszy nie ukazał się wieczorny biuletyn medyczny, co wytłumaczono stabilizacją stanu klinicznego.

Jak przekazano dziennikarzom, w ciągu dnia papież przeszedł fizjoterapię oddechową i motoryczną. Rano Franciszek był 20 minut w małej kaplicy przy jego pokoju na 10. piętrze Polikliniki Gemelli, a następnie pracował.

W Watykanie poinformowano, że lekarze określają stan kliniczny papieża jako stabilny i nadal złożony, "przy wszystkich wynikających z tego zagrożeniach, jakie pozostają".

Następny biuletyn medyczny ukaże się w sobotę.

Źródła watykańskie zaznaczyły, że obecnie "trwa oczekiwanie na wyjaśnienie, jaka jest sytuacja" zdrowotna 88-letniego Franciszka.

Wieczorną modlitwę o jego zdrowie poprowadzi na placu Świętego Piotra prefekt Dykasterii do spraw duchowieństwa - kardynał Lazarus You Heung-sik z Korei Południowej.

W piątek Watykan ogłosił całą serię decyzji Franciszka dotyczących nominacji, w tym w Kościele w Tanzanii i Brazylli, a także do Papieskiej Akademii Nauk. Powołana została do niej między innymi amerykańska astronomka Maria Zuber - pierwsza kobieta stojącą na czele naukowego wydziału w Massachusetts Institute of Technology.