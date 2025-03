Jak ramadan zmienia życie i biznes?  

Środkowoazjatyccy biznesmeni takich branż jak spożywcza czy turystyczna kreatywnie adaptują się do rzeczywistości, w której coraz większy odsetek społeczeństwa pości w trakcie ramadanu; by nie tracić dochodów starają się zaspokoić potrzeby wierzących i dostosować swoją ofertę do świątecznego okresu.

W Kazachstanie daje się zauważyć, że od wschodu do zachodu słońca klientów w restauracjach i innych punktach gastronomicznych jest wyraźnie mniej. W związku z tym wiele lokali oraz firm kateringowych wprowadziło usługę dostarczania suhuru (posiłku przed wschodem słońca) oraz iftaru (przełamanie postu po zachodzie słońca) do domu. Część lokali gastronomicznych wprowadziło ograniczenia w serwowaniu alkoholu, koncentrując się na potrawach odpowiednich na czas przełamania postu.

Z duchem czasu idą również władze duchowe Kazachstanu, które wprowadziły również platformy online do wpłacania obowiązujących w islamie darowizn zwanych "zekat" i "fitr-sadaka" na rzecz potrzebujących. Podobne rozwiązanie wprowadzili przywódcy duchowi w sąsiednim Kirgistanie.

W tym ostatnim kraju kwitnie przedsiębiorczość związana z dekorowaniem domów na świąteczny okres. Portal Radia Swoboda przytacza przykład mieszkającej w Biszkeku Gulnary, która już czwarty rok oferuje specjalne dekoracje na ramadan, takie jak lampy z religijnymi napisami i obrazy gwiazd oraz półksiężyców. Powodzeniem cieszą się również nowinki technologiczne takie jak smart tasbih (elektroniczne różańce) w formie pierścienia z wyświetlaczem LED i wibracją, a także inteligentne interaktywne dywaniki do modlitwy z głosowymi wskazówkami w pięciu językach: kirgiskim, kazachskim, uzbeckim, tadżyckim i rosyjskim.

W Uzbekistanie firmy turystyczne oferują wycieczki do historycznych miast, takich jak Samarkanda czy Buchara, dostosowane do godzin postu. Supermarkety w Taszkencie, aby zaspokoić potrzeby poszczących, często przechodzą na tryb całodobowy. Wiele sklepów ustawia przy wejściu stoiska z darmową wodą i daktylami oraz oferuje karty podarunkowe przeznaczone na pomoc potrzebującym, które można potraktować jako zwyczajową darowiznę.

W Tadżykistanie szefowie w lokalach gastronomicznych mając na uwadze pracowników, którzy przestrzegają postu, wstrzymują po wschodzie słońca pracę kuchni - informuje Radio Swoboda.

W Turkmenistanie, mimo trudności ekonomicznych, dzieci i dorośli wciąż kontynuują tradycję "Ja-Remezan", śpiewając pieśni i prosząc o drobne podarunki (można to porównać do polskiego kolędowania). Radio Swoboda informuje jednak o tym, że coraz częstsze są przypadki rozdawania przeterminowanych produktów. Turkmeńscy imamowie potępiają tę praktykę, nawołując do skupienia się na duchowym wymiarze ramadanu, a nie na żebraniu.

W niektórych krajach Azji Centralnej, szczególnie w Tadżykistanie i Uzbekistanie zauważalny jest wzrost liczby akcji charytatywnych, polegających na zbieraniu produktów dla ubogich. W Turkmenistanie, mimo ograniczeń, władze i społeczności lokalne starają się zachować tradycję, jednocześnie dostosowując je do współczesnych realiów.

Ramadan w Azji Środkowej to czas, w którym religijne obchody łączą się z kreatywnością biznesu, starającego się zaspokoić potrzeby wierzących, a jednocześnie wprowadzać nowe tradycje dostosowane do współczesnych warunków, bez względu na problemy ekonomiczne, z którymi borykają się wszystkie państwa regionu.