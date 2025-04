Franciszek: Bóg zawsze pozostawia otwarte drzwi  

Papież zaznaczył na wstępie, że przypowieść tę można by też nazwać przypowieścią o ojcu i dwóch synach, i można w niej znaleźć istotę Ewangelii Jezusa, a mianowicie Boże miłosierdzie. Przypominając, iż skierowana była do faryzeuszów i uczonych w Piśmie Franciszek zaznaczył, że jest w istocie adresowana do tych, którzy się zagubili, ale nie są tego świadomi i osądzają innych.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, iż przypowieść ta pragnie nam powiedzieć, że gdziekolwiek się zagubiliśmy, niezależnie od tego jak się zagubiliśmy, Bóg zawsze przychodzi by nas odnaleźć! Zaznaczył, że obydwaj synowie, zarówno młodszy jak i straszy się zagubili. Wskazał, iż powodem zagubienia młodszego syna jest jego egoizm, chce być kochany i marnuje miłość. Kiedy już sięgnął dna, myśli o powrocie do domu ojca, by podnieść z ziemi kilka okruchów uczucia. „Tylko ci, którzy naprawdę nas kochają, mogą uwolnić nas od tej fałszywej wizji miłości. W naszej relacji z Bogiem tego właśnie doświadczamy” – wskazał papież.

Ojciec Święty zauważył, że także starszy syn, przedstawiający tych, dla których opowiedziana jest ta przypowieść jest daleki od serca swego ojca i grozi mu opuszczenie domu, ponieważ nie podziela radości ojca.

„Ojciec wychodzi również jemu na spotkanie. Nie karci go, ani nie wzywa do obowiązków. Chce tylko, by poczuł jego miłość. Zaprasza go do środka i zostawia otwarte drzwi. Te drzwi pozostają otwarte także dla nas. To jest właśnie powód do nadziei: możemy mieć nadzieję, ponieważ wiemy, że Ojciec na nas czeka, widzi nas z daleka i zawsze pozostawia otwarte drzwi” – stwierdził Franciszek. Na zakończenie papież zachęcił do zastanowienia się gdzie jesteśmy w tej wspaniałej historii i do proszenia Boga Ojca o łaskę, abyśmy i my mogli odnaleźć drogę, aby powrócić do domu.