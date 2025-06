„Gdzie Bóg jest dzisiaj?” - to hasło XVI edycji popularnego festiwalu "Bądź jak Jezus", który co roku w Boże Ciało gromadzi w Mysłowicach tysiące ludzi. Przyjeżdżają całe rodziny, a pod sceną widać cały przekrój wiekowy. To dlatego, że ten ekumeniczny koncert jest imprezą rodzinną.

19 czerwca w Parku Słupna zagrają - Michał Król, The Afters ze Stanów Zjednoczonych, Fisheclectic, Owoc uKorzenia i laureatka konkursu Non-Stop CCM Aleksandra Jaromin.



„To nie tylko popularni wykonawcy, ale także wyjątkowe osobowości kultury, które nie boją się zadawać przewodniego pytania tegorocznego koncertu i udzielić na nie odpowiedzi - opowiadają organizatorzy - Przede wszystkim zadbają jednak o to, by tegoroczny koncert był prawdziwą muzyczną ucztą, podczas której pomodlimy się i jednocześnie będziemy się wyśmienicie bawić. Bo od 16 lat w Mysłowicach spotyka wiele tysięcy ludzi, by razem spędzić popołudnie i wieczór pełne radości i wspólnej zabawy. To czas i miejsce dla całych rodzin i znakomita okazja do spotkania”.