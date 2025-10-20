info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: Siódmy atak na rzekomy statek narkotykowy
USA: Siódmy atak na rzekomy statek narkotykowy

Narkotyk  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Narkotyk
Zdjęcie ilustracyjne

W zasadzie doraźnie wykonujemy egzekucje na osobach oskarżonych o coś. To okropny pomysł.

Minister obrony Pete Hegseth ogłosił w niedzielę, że Ameryka przeprowadziła atak na statek, który według wywiadu był zamieszany w nielegalny handel narkotykami na Karaibach. Zginęło trzech mężczyzn nazwanych narkotykowymi terrorystami.

Szef resortu stwierdził w poście na platformie X, że statek był powiązany z kolumbijską organizacją terrorystyczną Ej,rcito de Liberación Nacional. Na pokładzie były "znaczne ilości narkotyków". Jak dodał, piątkowy atak na wodach terytorialnych przeprowadzono na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. Nie ucierpiały żadne siły USA.

- Nasz wywiad wiedział, że statek był zaangażowany w nielegalny przemyt narkotyków, płynął znanym szlakiem przemytu narkotyków i przewoził znaczne ilości narkotyków - zaznaczył Hegseth. Określił kartele jako Al-Kaidę Półkuli Zachodniej, stosującą przemoc, morderstwa i terroryzm, aby narzucić swoją wolę, zagrażać naszemu bezpieczeństwu narodowemu i zatruwać nasz naród.

- Wojsko Stanów Zjednoczonych będzie traktować te organizacje jak terrorystów, którymi są, będą ścigane i zabijane, tak jak Al-Kaida - zapowiedział szef resortu obrony.

CNN zwróciła uwagę, że tego rodzaju działania są częścią zaostrzającego się stanowiska administracji Trumpa wobec krajów Ameryki Południowej rzekomo zaangażowanych w przemyt nielegalnych narkotyków do USA. Prezydent niedawno upoważnił CIA do działania w Wenezueli i rozważa podjęcie akcji militarnej w tym kraju w ramach kampanii nacisku na odsunięcie prezydenta Nicolása Maduro od władzy.

Trump publicznie starł się również z prezydentem Kolumbii Gustavo Petro, który w zeszłym tygodniu oskarżył USA o zamordowanie niewinnego obywatela Kolumbii podczas jednego z ataków na Karaibach. Amerykański przywódca ogłosił w niedzielę, że anuluje wszystkie płatności i subsydia USA dla tego kraju.

Według CNN administracja Trumpa wydała tajną opinię prawną, która ma uzasadnić śmiercionośne ataki na tajną i długą listę karteli i podejrzanych handlarzy narkotyków. Zgodnie z ekspertami prawnymi na których powołuje się CNN jest to znaczące, ponieważ wydaje się, że uzasadnia uznanie przez prezydenta handlarzy narkotyków za wrogich bojowników i ich zabijanie bez uprzedniej oceny prawnej.

CNN zwraca uwagę, że Senat zablokował na początku października próbę ograniczenia możliwości Trumpa do wydawania wojsku rozkazów atakowania rzekomych statków z narkotykami bez zgody Kongresu. Senatorowie Rand Paul i Lisa Murkowski byli jedynymi republikańskimi ustawodawcami, którzy popierali restrykcje.

- W zasadzie doraźnie wykonujemy egzekucje na osobach oskarżonych o coś. To okropny pomysł - powiedział CNN Paul.

Agencja UPI podała, że wraz z trzema ostatnimi ofiarami śmiertelnymi, USA zabiły co najmniej 32 osoby w atakach na rzekome statki z narkotykami - głównie u wybrzeży Wenezueli.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

PAP |

dodane 20.10.2025 06:32

TAGI| GANG, KOLUMBIA, NARKOTYKI, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, RZĄD, TRUMP, USA, WENEZUELA, WOJSKO

