Zmarł kardynał Estanislao Esteban Karlic, przyjaciel Leona XIV  

Argentyńska archidiecezja Paraná poinformowała o śmierci kardynała Estanislao Estebana Karlica. W lutym kardynał Karlic skończył 99 lat. Niedawno przeszedł zabieg chirurgiczny, po którym do kardynała dzwonił ze słowami wsparcia Papież Leon XIV.

Konferencja Episkopatu Argentyny opublikowała w mediach społecznościowych informację: „Archidiecezja Paraná ogłosiła śmierć kardynała Estanislao Karlica. Polecajmy jego duszę Matce Bożej Różańcowej. Niech światłość wiekuista nad nim świeci”.

Kardynał Karlic, syn chorwackich imigrantów, mianowany przez Benedykta XVI w 2007 roku, obchodził swoje 99. urodziny 7 lutego w klasztorze Matki Bożej z Paraná w Aldea María Luisa, w towarzystwie sióstr benedyktynek.

Przyjaźń z kard. Prevostem

Z obecnym Papieżem łączyła go dawna przyjaźń. Od 2005 roku kradynał był bowiem członkiem afiliowanym Zakonu św. Augustyna, którego ówczesny ojciec Prevost był przełożonym generalnym. Podczas podróży do Rzymu często zatrzymywał się w Domu Generalnym Augustianów, gdzie miał okazję poznać przyszłego Papieża.

Zabieg operacyjny i telefon od Papieża

10 maja bieżącego roku kard. Karlic został przyjęty do szpitala z powodu zatrzymania akcji serca, a kilka dni później przeszedł operację wszczepienia stymulatora serca. Po pomyślnym przebiegu leczenia został wypisany i przeniesiony do domu kapłańskiego Jesús Buen Pastor, aby kontynuować rekonwalescencję. Tego samego dnia papież Leon XIV wykonał gest pełen serdeczności w postaci telefonu do kardynała, który, jak podało Arcybiskupstwo Paraná na swojej oficjalnej stronie internetowej, „pozostawił w nim głębokie poczucie pokoju”.

Czujny i przytomny, ale wciąż osłabiony po pobycie w szpitalu, kardynał Karlic – jak wyjaśnił lokalnym mediom ojciec Eduardo Tanger, wikariusz katedry metropolitalnej – nie był w stanie rozmawiać podczas rozmowy telefonicznej, jednak był głęboko poruszony tą inicjatywą Papieża, z którym łączyła go dawna przyjaźń.