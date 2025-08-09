Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu
rss newsletter facebook twitter

Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu

Karol Nawrocki, prezydent RP  
Marcin Bielecki /PAP Karol Nawrocki, prezydent RP

Do spotkania miałoby dojść 3 września.

Reklama

Prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu na spotkanie w dniu 3 września 2025 r. - poinformował w sobotę szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Tematy rozmów to m.in. bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza - doprecyzował minister Marcin Przydacz.

"W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!" - napisał w sobotę na swoim profilu na platformie X szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

O szczegóły spotkania pytany był w sobotę w Polsat News Marcin Przydacz, minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Potwierdził, że rozmowy z Amerykanami były prowadzone od pierwszych dni po tym, jak Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta.

- Ja sam byłem w Białym Domu, w Pentagonie. Rozmawialiśmy o tym, jak te relacje układać już pod nowym kierownictwem Pałacu Prezydenckiego. Cieszę się bardzo, że prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na wizytę. To była jedna z obietnic prezydenta Nawrockiego, że pierwszą wizytę złoży w Waszyngtonie - powiedział.

Poinformował, że głównym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo i sytuacja za wschodnią granicą Polski. Dodał, że drugim tematem, który zostanie poruszony, będzie współpraca gospodarcza i energetyczna pomiędzy Polską a USA.

- Jasne jest, że Amerykanie są ważnym dostarczycielem nośników energii do Polski - mówimy tu chociażby o skroplonym gazie - a także są ważnym partnerem w budowie elektrowni jądrowej. Dla prezydenta ważne jest, by Polacy mieli tani prąd i tanią energię, a to może zapewnić właśnie współpraca w zakresie budowy elektrowni atomowej - zaznaczył Przydacz.

Podkreślił, że trzecim punktem spotkania będzie polsko-amerykańska współpraca w zakresie nowych technologii.

- Chcemy, żeby gospodarka polska rozwijała się także w tym zakresie, abyśmy szli naprzód w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie i nie myśleli tylko o tym, jak tu dostać jakikolwiek kredyt z kierunku Brukseli, który później jest przez działaczy Platformy (Obywatelskiej - PAP) dysponowany na jachty i różnego rodzaju dyskoteki, kluby. My chcemy rozwoju Polski - zapewnił.

Dopytywany o kolejne po Stanach Zjednoczonych kierunki podróży prezydenta Nawrockiego Przydacz zapewnił, że trwają prace, aby były to kierunki "jak najbardziej istotne dla Polski".

Zapytany o ewentualne spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim w sprawie polskich placówek w USA Przydacz odpowiedział, że oczekiwanie prezydenta w temacie polskich placówek w USA "zostało jasno wyrażone".

- Obrażający wcześniej prezydenta Donalda Trumpa Bogdan Klich nie był optymalną kandydaturą na to stanowisko. Będzie tutaj oczekiwanie zmiany podejścia z MSZ-u. Będziemy o tym rozmawiać, myślę, że w perspektywie następnych dni i tygodni na różnych poziomach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych - zapowiedział.

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił swoje pierwsze orędzie. 1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11-procentowe poparcie.

10 czerwca Karol Nawrocki jeszcze jako prezydent-elekt informował, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nawrocki przekazał wówczas na platformie X, że zaprosił Trumpa do Polski i że otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.

Na początku maja, przed I turą wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki spotkał się w Białym Domu z prezydentem Trumpem. O spotkaniu informowały m.in. służby prasowe amerykańskiego prezydenta. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 09.08.2025 13:11

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, POLITYKA, PREZYDENT RP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Karol Nawrocki: Potrzebny pokój w miarę sprawiedliwy | Szef MSZ: dobrze, że ambasada Izraela zareagowała
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Być obecnym

ks. Leszek Smolilński

Być obecnym

Czy obecność jest aż taka ważna, aby zastanawiać się nad nią również w wakacje…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: Rosja odrzuca zawieszenie broni, co komplikuje sytuację

W rozmowach w Waszyngtonie przyda się Zełenskiemu obecność życzyliwych mu ulubieńców Trumpa.

Wzmożone kontrole w Waszyngtonie

USA: Trzy stany wyślą Gwardię Narodową do Waszyngtonu

Amerykański przywódca ogłosił walkę z przestępczością w stolicy.

Co można zrobić? W Portugalii

Portugalia: Kilkanaście wsi okrążonych przez pożary na północy kraju

Pożary na Półwyspie Iberyjskim.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Środa
rano
27°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
25°C Czwartek
noc
wiecej »

Reklama

 