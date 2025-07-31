Papież Franciszek pisze o młodych ludziach, którzy niczego już nie szukają. I mówi tak, że są jak zaparkowane auto. Auto jest po to, żeby jeździć. Po co komu zaparkowane auto? - mówił w środę wieczorem metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas Mszy św. w ramach Casa Polonia dla polskich uczestników Jubileuszu Młodzieży.

Kard. Ryś nawiązał do czytanej tego dnia przypowieści o skarbie i perle. Ocenił, że ich bohaterami są ludzie młodzi, a przynajmniej młodzi duchem. „Przekonują mnie o tym dwa ważne słowa, jakie padają w obu tych przypowieściach. Pierwsze z tych słów brzmi ‘znalazł’, a drugie z tych słów brzmi ‘wszystko’” - wskazał metropolita łódzki.

Jak zaznaczył kaznodzieja, gdy w Ewangelii jest mowa, że kupiec szukał i znalazł drogocenną perłę, użyte jest tam słowo nawiązujące do powszechnie znanego zawołania - ‘Heureka’ (z gr. ‘znalazłem’). Nawiązując do nauczania papieża Franciszka kard. Ryś podkreślił, że szukanie to ważna cecha młodego człowieka, bez której jest on jak „zaparkowane auto” albo „młoda mumia”. „Młody człowiek to jest ten, kto szuka, kto ma w sobie pasję poszukiwania” - dodał kaznodzieja.

Drugim ważnym słowem, na które zwrócił uwagę metropolita łódzki jest „wszystko”. Jak mówił kardynał, to słowo „opisuje decyzję, która jest radykalna, która nie jest połowiczna. Opisuje taką decyzję, w której człowiek idzie na całego”. „Czy ja jestem gotowy na radykalne decyzje w życiu? Właśnie takie decyzje, w których idzie o wszystko?” - postawił pytania kard. Grzegorz Ryś.

„Znak Świętych Drzwi to jest znak decyzji”

„Jest znak w Roku Jubileuszowym, który mówi o potrzebie takiej decyzji - mówił kaznodzieja. - To jest znak przejścia przez Drzwi Święte”. Jak dodał, „kiedy przechodzę przez drzwi, to znaczy podejmuję decyzję, chcę wejść w inną rzeczywistość, niż byłem do tej pory”. „I my wszyscy dobrze rozumiemy, że nie możesz całe życie stać w progu” - mówił dalej kardynał.

Kard. Ryś podkreślił, że przyczyną braku podejmowania decyzji często jest poczucie zagrożenia i braku bezpieczeństwa. „Dzisiaj młodzi ludzie też odkładają decyzję, nieraz odkładają latami. Bardzo szybko się starzeją. Szukają bezpieczeństwa, jakiejś podpórki, jakieś gwarancji - mówił kaznodzieja. - Decydujcie, wybierajcie, nie stójcie w drzwiach. Stańcie radykalnie. To jest znak młodości”.

Metropolita łódzki zaznaczył, że warto w życiu iść na całość, bo „każdy z nas został wybrany na całość”, a pierwszym, która wybiera na całość, oddając dla nas wszystko, jest Jezus Chrystus. Każdy z nas jest dla Niego drogocenną perłą.

Na zakończenie kard. Grzegorz Ryś nawiązał do Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka „Christus Vivit”. „Poszukiwanie i ta decyzja nie dotyczą tylko nas samych. Nie myślcie o tych poszukiwaniach i o tym decydowaniu w egoistyczny sposób. Potrzebujemy szukania i waszych decyzji, potrzebujemy we wspólnotach, które tworzycie - apelował kaznodzieja. - Nie decydujcie, nie szukajcie tylko dla siebie. Szukajcie dla wspólnot, w których żyjecie. Szukajcie dla parafii, w których żyjecie. Szukajcie dla małych, lokalnych społeczności, w których żyjecie. Szukajcie dla naszej Ojczyzny, w której żyjecie. Szukajcie dla naszego świata, w którym żyjecie”.

„Kościół potrzebuje waszego rozeznawania, Kościół potrzebuje waszych decyzji. Nie bądźcie skąpi w tym rozeznawaniu, bądźcie szerocy, bądźcie naprawdę decydujący, bądźcie szukający dobra wspólnego i niech was nic nie ogranicza, niech was nic nie zatrzymuje, nie stawiajcie granic swojej miłości” - podsumował kard. Ryś zaznaczając, że taka postawa odnosi się także do relacji z osobami przybywającymi z innych krajów, w tym z migrantami i uchodźcami.

Przed rozpoczęciem środowej Eucharystii członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski zachęcił młodych, żeby w Casa Polonia poczuli się jak w domu. Dzięki uprzejmości salezjanów z Instytutu Salezjańskiego Teresa Gerini, młodzi Polacy mogą korzystać z przestronnego placu i przyległego terenu, by stworzyć przestrzeń spotkania jaką jest „Polski Rzym - Casa Polonia”. „Tutaj jest dom wiary, dom nadziei, dom miłości. Tutaj jest dom polskiego młodego Kościoła” - mówił bp Suchodolski.

Bp Suchodolski podziękował władzom Rzymu i Komitetowi Jubileuszu Młodych za pomoc w organizacji przestrzeni Casa Polonia. W Mszy św. wziął udział pełnomocnik rządu włoskiego i burmistrza Rzymu ds. organizacji Roku Jubileuszowego Agostino Miozzo wraz z małżonką.

Mszę św. wraz z biskupami i kapłanami koncelebrowali kardynałowie Stanisław Dziwisz, Konrad Krajewski i przewodniczący Eucharystii kard. Grzegorz Ryś. Spotkanie Casa Polonia w dniach 30 lipca – 2 sierpnia wpisuje się w główne wydarzenia Jubileuszu Młodzieży. Każdego dnia uczestnicy Casa Polonia będą uczestniczyć w Mszy św. i innych wydarzeniach, które można śledzić na kanale YouTube KBO ŚDM Polska. Zwieńczeniem Jubileuszu Młodzieży będzie niedzielna Msza św. pod przewodnictwem Leona XIV.