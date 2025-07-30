Módlmy się za Kościół, aby nigdy nie zapomniał o swoim zadaniu prowadzenia ludzi do Jezusa, aby mogli słuchać Jego Słowa, zostać przez nie uzdrowieni i sami stać się, z kolei, zwiastunami Jego orędzia – apelował na audiencji ogólnej Leon XIV, podsumowując dzisiejszą katechezę. Ukazał w niej Jezusa, który poprzez swoją uzdrawiającą moc uczy nas komunikować się z innymi w sposób szczery i roztropny.
Papież zauważył na wstępie, że nasze czasy potrzebują uzdrowienia. „Nasz świat ogarnia atmosfera przemocy i nienawiści, która poniża godność człowieka”. W sposób nieumiarkowany korzystamy też mediów społecznościowych. „Jesteśmy nadmiernie połączeni, bombardowani obrazami, czasem fałszywymi lub zniekształconymi. Jesteśmy przytłoczeni wieloma wiadomościami, które wywołują w nas burzę sprzecznych emocji – mówił Ojciec Święty”.
Niemożność komunikacji
W konsekwencji może się w nas pojawić pragnienie, by wszystko wyłączyć, by już niczego nie odczuwać, by zamknąć się w milczeniu, bo również nasze słowa mogą zostać źle zrozumiane. Tak rodzi się niemożność komunikacji. Pomimo bliskości, nie potrafimy już powiedzieć najprostszych i najgłębszych rzeczy. Potrzebujemy uzdrowienia.
Potrzebujemy uzdrowienia, jak głuchoniemy z Ewangelii
Obrazem takiego uzdrowienia jest ewangeliczne spotkanie Jezusa z człowiekiem niemym i niesłyszącym, opisane przez ewangelistę Marka. Człowiek ten zostaje przyprowadzony do Jezusa przez innych ludzi, a Ten odprowadza go na bok, jakby dostrzegł w nim potrzebę intymności i bliskości.
Uzdrawiające słowo Jezusa: „Otwórz się!”
„Jezus – jak zauważył Leon XIV – oferuje mu przede wszystkim cichą bliskość poprzez gesty, które mówią o głębokim spotkaniu: dotyka uszu i języka tego człowieka (por. w. 33b). Jezus nie używa wielu słów, mówi tylko to, co jest w tej chwili potrzebne: ‘Otwórz się!’ (w. 34). Marek przytacza to słowo w języku aramejskim, effatha, jakby chciał, abyśmy usłyszeli ‘na żywo’ jego brzmienie i tchnienie. To słowo, proste i piękne, zawiera zaproszenie skierowane przez Jezusa do owego człowieka, który przestał słuchać i mówić. To tak, jakby Jezus powiedział do niego: ‘Otwórz się na ten świat, który cię przeraża! Otwórz się na relacje, które cię zawiodły! Otwórz się na życie, któremu nie chcesz już stawiać czoła!’. Zamknięcie się w sobie nigdy bowiem nie jest rozwiązaniem” – powiedział Papież.
W relacji z Jezusem nie ma dróg na skróty
Ojciec Święty zauważył, że choć uzdrowiony człowiek zaczyna mówić, to jednak Jezus zabrania mu jednak opowiadać innym o tym, co się wydarzyło. Ponieważ „aby naprawdę poznać Jezusa, trzeba przejść pewną drogę, trzeba być z Nim i przejść również przez Jego Mękę. Kiedy ujrzymy Go upokorzonego i cierpiącego, kiedy doświadczymy zbawczej mocy Jego Krzyża, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę Go poznaliśmy. Nie można zostań uczniami Jezusa [idąc] na skróty”.
W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do młodych pielgrzymów, którzy przeżywają w Rzymie swój jubileusz.
„Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie tych, którzy przybyli do Rzymu z Polski i z innych krajów, na Jubileusz Młodzieży – mówił Ojciec Święty. - Niech to spotkanie z Jezusem w braterskiej komunii, umocni waszą wiarę i nadzieję, napełni serca pokojem i zjednoczy was w Jego miłości. Przyjmijcie od Chrystusa te dary i dzielcie się nimi z rówieśnikami i rodakami w waszej Ojczyźnie. Z serca wam błogosławię!”
Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.
W malowniczym, nieco zdziczałym ogrodzie przy bazylice św. Floriana przygotowano w sobotę dla gości "Śniadanie dla trawie".