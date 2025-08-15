Ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec wezwało w piątek rząd Izraela do odstąpienia od planów rozbudowy osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Resort dyplomacji odniósł się w ten sposób do zapowiedzi budowy 3,4 tys. nowych mieszkań na tym okupowanym przez Izrael palestyńskim terytorium.

Niemcy "stanowczo odrzucają zapowiedzi rządu Izraela, dotyczące zatwierdzenia (budowy) tysięcy nowych mieszkań w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu" - oświadczył rzecznik niemieckiego MSZ.

Jak dodał, plany te ograniczają swobodę przemieszczania się ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu, ponieważ grożą podzieleniem tego terytorium na pół i odcinają ten obszar od Jerozolimy Wschodniej.

"Takie posunięcia komplikują drogę do wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego i zakończenia izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu" - ocenił resort dyplomacji w Berlinie.

W nocy ze środy na czwartek minister finansów Izraela Becalel Smotricz zapowiedział budowę żydowskiego osiedla oddzielającego Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu Jordanu. Wyraził przy tym opinię, że doprowadzi to do "pogrzebania idei państwa palestyńskiego".

Zgodnie z deklaracją Smotricza rząd zamierza ogłosić przetarg na budowę 3401 mieszkań na terenie opisywanym jako E1. Jego powstanie utworzyłoby zwarty blok żydowskiej zabudowy, rozciągający się od centralnej części okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu do samej Jerozolimy.

Projekt E1 był w przeszłości krytykowany m.in. przez USA i państwa europejskie, ponieważ jego realizacja nie tylko oddzieliłaby Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu, ale też podzieliłaby to palestyńskie terytorium na oddzielone od siebie części: południową i północną. Budowa E1 wzbudziła obawy, że utrudni to proces pokojowy i powstanie państwa palestyńskiego, dlatego projekt przez wiele lat pozostawał zamrożony.

***

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) zaalarmowało w piątek, że izraelski plan rozbudowy osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu jest niezgodny z prawem międzynarodowym, a jego realizacja może wyczerpywać znamiona zbrodni wojennej.

OHCHR odniosło się w ten sposób do zapowiedzi budowy 3,4 tys. nowych mieszkań na tym okupowanym przez Izrael palestyńskim terytorium.

W nocy ze środy na czwartek minister finansów Izraela Becalel Smotricz zadeklarował, że rząd zamierza ogłosić przetarg na budowę 3401 mieszkań na terenie opisywanym jako E1, oddzielającym Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu Jordanu. Wyraził przy tym opinię, że doprowadzi to do "pogrzebania idei państwa palestyńskiego".

Według ONZ plan ten naraża Palestyńczyków żyjących na Zachodnim Brzegu na ryzyko przymusowego wysiedlenia, co - jak podkreślono - stanowiłoby zbrodnię wojenną.

Projekt E1 jest krytykowany przez wiele państw europejskich, ponieważ jego realizacja nie tylko oddzieliłaby Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu, ale też podzieliłaby to palestyńskie terytorium na części południową i północną. Budowa E1 wzbudziła obawy, że utrudni to proces pokojowy i utworzenie państwa palestyńskiego, dlatego projekt od 2009 r. pozostawał zamrożony.

Poprzednie administracje USA także sprzeciwiały się tym planom. Jednak w czwartek władze w Waszyngtonie wyraziły pogląd, że realizacja tych zamierzeń ustabilizowałaby sytuację na Zachodnim Brzegu i wpisywałaby się w pokojowe ambicje prezydenta Donalda Trumpa.