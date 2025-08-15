Takie plany komplikują możliwość wypracowanie porozumienia.
Ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec wezwało w piątek rząd Izraela do odstąpienia od planów rozbudowy osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Resort dyplomacji odniósł się w ten sposób do zapowiedzi budowy 3,4 tys. nowych mieszkań na tym okupowanym przez Izrael palestyńskim terytorium.
Niemcy "stanowczo odrzucają zapowiedzi rządu Izraela, dotyczące zatwierdzenia (budowy) tysięcy nowych mieszkań w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu" - oświadczył rzecznik niemieckiego MSZ.
Jak dodał, plany te ograniczają swobodę przemieszczania się ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu, ponieważ grożą podzieleniem tego terytorium na pół i odcinają ten obszar od Jerozolimy Wschodniej.
"Takie posunięcia komplikują drogę do wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego i zakończenia izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu" - ocenił resort dyplomacji w Berlinie.
W nocy ze środy na czwartek minister finansów Izraela Becalel Smotricz zapowiedział budowę żydowskiego osiedla oddzielającego Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu Jordanu. Wyraził przy tym opinię, że doprowadzi to do "pogrzebania idei państwa palestyńskiego".
Zgodnie z deklaracją Smotricza rząd zamierza ogłosić przetarg na budowę 3401 mieszkań na terenie opisywanym jako E1. Jego powstanie utworzyłoby zwarty blok żydowskiej zabudowy, rozciągający się od centralnej części okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu do samej Jerozolimy.
Projekt E1 był w przeszłości krytykowany m.in. przez USA i państwa europejskie, ponieważ jego realizacja nie tylko oddzieliłaby Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu, ale też podzieliłaby to palestyńskie terytorium na oddzielone od siebie części: południową i północną. Budowa E1 wzbudziła obawy, że utrudni to proces pokojowy i powstanie państwa palestyńskiego, dlatego projekt przez wiele lat pozostawał zamrożony.
***
Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) zaalarmowało w piątek, że izraelski plan rozbudowy osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu jest niezgodny z prawem międzynarodowym, a jego realizacja może wyczerpywać znamiona zbrodni wojennej.
OHCHR odniosło się w ten sposób do zapowiedzi budowy 3,4 tys. nowych mieszkań na tym okupowanym przez Izrael palestyńskim terytorium.
W nocy ze środy na czwartek minister finansów Izraela Becalel Smotricz zadeklarował, że rząd zamierza ogłosić przetarg na budowę 3401 mieszkań na terenie opisywanym jako E1, oddzielającym Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu Jordanu. Wyraził przy tym opinię, że doprowadzi to do "pogrzebania idei państwa palestyńskiego".
Według ONZ plan ten naraża Palestyńczyków żyjących na Zachodnim Brzegu na ryzyko przymusowego wysiedlenia, co - jak podkreślono - stanowiłoby zbrodnię wojenną.
Projekt E1 jest krytykowany przez wiele państw europejskich, ponieważ jego realizacja nie tylko oddzieliłaby Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu, ale też podzieliłaby to palestyńskie terytorium na części południową i północną. Budowa E1 wzbudziła obawy, że utrudni to proces pokojowy i utworzenie państwa palestyńskiego, dlatego projekt od 2009 r. pozostawał zamrożony.
Poprzednie administracje USA także sprzeciwiały się tym planom. Jednak w czwartek władze w Waszyngtonie wyraziły pogląd, że realizacja tych zamierzeń ustabilizowałaby sytuację na Zachodnim Brzegu i wpisywałaby się w pokojowe ambicje prezydenta Donalda Trumpa.
Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu
Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.
W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.
W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.
Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.